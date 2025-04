Riapre venerdì 2 maggio l’Ufficio postale di Lavena Ponte Tresa

Riaprirà al pubblico questa settimana l’Ufficio postale di Lavena Ponte Tresa, chiuso dal 5 ottobre scorso per un importante intervento di ristrutturazione necessario per l’ammodernamento dei locali e per introdurre una serie di nuovi servizi, secondo il piano di innovazione avviato da Poste Italiane.

Questa mattina il sindaco Massimo Mastromarino, accompagnato dai dirigenti di Poste Italiane, ha visitato il nuovo ufficio postale, che, risolte le criticità emerse in questi ultimi giorni, si mostra completamente rinnovato, ampliato e più funzionale.

La riapertura – slittata più volte per i problemi incontrati durante i lavori – è prevista per venerdì 2 maggio.