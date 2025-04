Secondo appuntamento dedicato all’orientamento in uscita al Montale di Tradate

Il giorno 11 Aprile l’Istituto Montale di Tradate diretto dal Dirigente Scolastico Salvatore Gioacchino Mastrosimone, ha ospitato il “Career Day”, l’appuntamento dedicato all’orientamento post-diploma che ha coinvolto in particolare gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo tecnico-economico.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi enti tra cui ITS RED, CIOFS UNIVERSITÀ IULM, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, UNIVERSITÀ LIUC, NABA, UNINSUBRIA, UNIVERSITÀ BICOCCA e UNIVERSITÀ STATALE.

Gli incontri hanno offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con realtà formative di rilievo, radicate sul territorio e capaci di offrire percorsi di studio mirati anche verso il mondo del lavoro.

L’evento ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno potuto approfondire le caratteristiche dei vari percorsi universitari e conoscere da vicino le possibilità di specializzazione in diversi ambiti quali turismo, comunicazione, economia, lingue e moda.

Il “CAREER Day” si inserisce in un più ampio percorso di orientamento promosso dall’Istituto Montale con l’obiettivo di supportare le scelte consapevoli degli studenti. Come sottolineano le docenti organizzatrici proff.sse Acinapura Emanuela e Pigni Ilaria, si tratta di un’occasione concreta per riflettere sul proprio futuro e prendere decisioni informate, tenendo conto anche delle proposte universitarie del territorio.