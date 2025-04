“Spirito e fame di vittoria”: la Openjobmetis non vuole sbagliare contro una Sassari in gran forma

Un altro sforzo, per raggiungere l’obiettivo. La vittoria di Napoli ha messo la Openjobmetis nelle condizioni migliori per il traguardo-salvezza che, tuttavia, la linea di arrivo non è ancora stata tagliata dalla formazione di Kastritis che ha una occasione per chiudere virtualmente il discorso. Nel pomeriggio del Sabato Santo – 19 aprile, dalle ore 18 – i biancorossi attendono a Masnago il Banco Sardegna Sassari in quello che è il penultimo appuntamento interno della stagione.

Messaggio ai naviganti: non sarà facile. I sardi guidati dall’ex di turno Massimo Bulleri non sono più la squadra troppo altalenante vista per diversi mesi tra i flutti della Serie A (e battuta a domicilio dall’Openjobmetis di Mandole). La Dinamo si è rafforzata con due marinai esperti anche della Serie A, il play giramondo Briante Weber (ex Reggio) e il lungo Rashawn Thomas che proprio a Sassari vinse la Fiba Europe Cup 2019. Innesti che hanno contribuito a cambiare la rotta di un Banco che ha in Bibbins il “motore” in regia e nella coppia Fobbs-Bendzius gli uomini in grado di colpire a tutto campo. A proposito di Thomas, c’è ancora incertezza sul suo impiego a causa di un fastidio muscolare ma settimana scorsa Sassari ha battuto senza di lui un’avversaria di livello come Tortona.

Sulla carta il Banco Sardegna è praticamente fuori da ogni obiettivo concreto: troppo indietro per i playoff (anche se la matematica tiene ancora viva la rincorsa), troppo avanti per la zona retrocessione, ma gli uomini di Bulleri (c’è anche un altro ex benvoluto come Matteo Tambone) stanno onorando al meglio il campionato e quindi non regaleranno nulla nemmeno a Varese. «Sono in una striscia aperta di cinque vittorie – ammonisce alla viglia Ioannis Kastritis – e sono in un grande momento di forma. Sarà necessario giocare ad alto livello per centrare il successo».

Il tecnico greco ha incassato il dividendo dalla gara di Napoli ma non la considera un trampolino per l’incontro con Sassari (non lo fa né in caso di vittoria né di sconfitta): «Credo che dopo ogni partita sia necessario resettare e ripartire. Certo, vorremmo ripetere le cose buone mostrate sabato scorso e la squadra si è allenata bene in settimana; ora però saranno la grinta, lo spirito e la fame con cui scenderemo in campo a fare la differenza». In teoria Kastritis ha l’imbarazzo della scelta tra gli stranieri perché Justin Gray è tornato ad allenarsi con una certa regolarità insieme ai compagni ma tutto lascia pensare che l’ala americana resterà in borghese sia per motivi di salute («arriva da un periodo di stop ed è sempre rischioso riattivarlo per la possibilità di ricadute» spiega Kastritis) sia perché – la deduzione è nostra – i chili e i centimetri di Anticevich appaiono più utili contro Bendzius ed eventualmente Thomas o Renfro.

LE ALTRE – Il turno pasquale, 27a giornata, è tutto in programma al sabato salvo l’anticipo del venerdì tra Milano e Cremona, con la Vanoli ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere. Le dirette avversarie della Openjobmetis hanno tutti turni difficili: Napoli va a Reggio Emilia, Scafati a Brescia mentre Pistoia ospita in Toscana la Virtus capolista. Ma è chiaro che Varese debba provare a risolvere da sola la pratica-salvezza visto che si è messa in condizione di essere arbitra del proprio destino. E un po’, questa squadra, lo deve anche ai tifosi che vogliono tornare a festeggiare a Masnago dopo la sconfitta-shock con Cremona, senza la quale saremmo oggi tutti più tranquilli.

DIRETTAVN – La partita di Masnago sarà raccontata dal nostro giornale attraverso il liveblog #DirettaVN già attivo dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, immagini e con il sondaggio-pronostico pre-partita. Lo trovate al link sottostante.