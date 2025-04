Tamponamento tra due auto sul Sempione a Gallarate. Sei feriti

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (martedì) a Gallarate, lungo la ss 33 del Sempione all’altezza dell’incrocio con via Sciesa. Due auto sono rimate coinvolte in un tamponamento che ha provocato sei feriti, fortunatamente non gravi, tra le persone a bordo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un’automedica, oltre alla Polizia Locale che si è occupata della rilevazione dell’incidente. Particolare apprensione ha destato la presenza di tre minori coinvolti (9,10 e 17 anni) oltre a due adulti di 36 e 39 anni.