Un’interrogazione urgente in Consiglio comunale sulla revoca della procedura di concessione per l’Ippodromo delle Bettole

Il consigliere comunale di Varese Stefano Angei (Lega) ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e agli assessori competenti, chiedendo chiarimenti in merito alla revoca della procedura di evidenza pubblica per la concessione in uso del compendio comunale dell’ippodromo delle Bettole.

Nel testo dell’interrogazione, Angei sottolinea che l’ippodromo fa parte del patrimonio comunale e che la sua gestione ha sollevato diverse problematiche nell’ultimo anno, alcune delle quali hanno coinvolto anche una commissione ministeriale. La convenzione attualmente in essere, precisa il consigliere, scadrà alla fine di quest’anno, e proprio per questo è stato avviato un avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la gestione futura dell’ippodromo. Tuttavia, a sorpresa, l’amministrazione ha deciso di avviare un procedimento di revoca della procedura di evidenza pubblica, suscitando dubbi e preoccupazioni in merito alla gestione della situazione.

Le domande poste da Angei sono precise e mirano a chiarire le motivazioni alla base di questa revoca. In particolare, il consigliere vuole sapere per quali ragioni l’amministrazione ha deciso di annullare la procedura di concessione, se ci sono state condotte illecite che hanno giustificato questa decisione, e se, in caso di necessità, verranno trasmessi tutti gli atti alla Procura della Repubblica per garantire la massima trasparenza e correttezza delle procedure.

Inoltre, Angei chiede se e quando l’amministrazione intende riproporre la procedura di evidenza pubblica e se c’è la possibilità che venga proposta una nuova convenzione con l’attuale gestore dell’ippodromo, la cui convenzione scadrà alla fine dell’anno.

L’interrogazione getta luce su un tema molto sentito dalla cittadinanza, che da tempo segue con attenzione le vicende legate alla gestione dell’ippodromo delle Bettole. La trasparenza e la correttezza della procedura di concessione sono diventate una priorità per i consiglieri comunali, e l’interrogazione di Angei rappresenta un passo importante per garantire che il futuro dell’ippodromo sia gestito in modo chiaro e conforme alle normative.