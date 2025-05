18 maggio 1975: 50 anni dall’ultimo Varese in Serie A

50 anni, mezzo secolo. Da tanto manca la Serie A a Varese. Il 18 maggio del 1975 i biancorossi guidati in panchina dalla leggenda Peo Maroso (foto) conclusero un campionato sfortunato con una sconfitta casalinga 2-0 contro il Napoli. Ultimo posto in classifica con 17 punti e retrocessione insieme a Ternana e Lanerossi Vicenza. Da quel giorno non c’è più stata una squadra della Città Giardino nella massima serie del campionato di calcio italiano.

In due occasioni la Serie A è stata sfiorata in questo mezzo secolo di astinenza. La prima nella stagione 1981-1982 con Eugenio Fascetti in panchina e la celebre gara del 6 giugno 1982 persa 3-2 e che ancora adesso fa discutere. A vincere il campionato fu poi il Verona con i biancorossi che, dopo il deludente pareggio casalingo contro la Pistoiese nell’ultima giornata, scivolarono al quarto posto dietro a Sampdoria e Pisa.

La seconda, più recente, fu quella del Varese di Maran in panchina e Neto Pereira in campo. Nella stagione 2011-2012 l’inizio con Benny Carbone in panchina non fu positivo ma con l’arrivo del mister trentino a ottobre il campionato svoltò. Quinto posto in classifica con 71 punti, una squadra tanto frizzante quanto compatta che fece davvero sognare il ritorno tra i grandi. Il Pescara di Zeman, Insigne, Immobile e Verratti e il Torino di Ventura presero l’ascensore grazie ai primi due posti in campionato, mentre ai playoff il Varese superò il Verona al primo turno (2-0 al “Franco Ossola” e 1-1 al “Bentegodi”) per approdare alla finale contro la Sampdoria. Una conclusione in due atti che iniziò con la vittoria doriana 3-2 a Marassi e si concluse con la rete di Pozzi al 90’ che gelò i tifosi biancorossi dopo che capitan Neto colpì una traversa nel primo tempo. Tanti pianti nello spogliatoio nel mezzo della festa blucerchiata per un obiettivo mancato e che ancora adesso sa di grande rimpianto.

A maggior ragione a guardare il futuro prossimo di quel 9 giugno 2012 fino ai giorni nostri, con un lento declino fino all’addio al calcio professionistico nel 2015 e che da allora ancora manca tra altri fallimenti, ricostruzioni e risultati deludenti. Chissà se un giorno anche a Varese si tornerà a respirare l’aria del grande calcio.