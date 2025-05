A Luvinate la consegna di una carrozzina speciale dedicata a chi non può correre ma vorrebbe tanto farlo

Appuntamento speciale giovedì 8 maggio al Golf Club di Luvinate, dove sarà consegnata una carrozzina particolare, dedicata a chi non può correre ma vorrebbe tanto farlo.

Cosa c’è di più bello, di più liberatorio di una corsa? Cosa c’è di più esaltante di una maratona? Non tutti però possono provare questa emozione. Chi, per disabilità congenite o acquisite, non riesce a camminare, era costretto a rinunciare a queste sensazioni. Fino a quando “Correre oltre“, una Asd lombarda, non ha pensato di condividere questa gioia anche con chi era stato scippato di questa opportunità.

Sono così nati gruppi di “spingitori” che muovendo una carrozzina, si mescolano agli altri corridori portando al traguardo chi ne sarebbe escluso.

Per fare questo però occorrono mezzi speciali, carrozzine sofisticate, sicure e piuttosto costose. Ecco perché il Lions Club Varese Prealpi ha dato una spinta agli “spingitori” offrendo loro una nuova carrozzina che sarà consegnata giovedì 8 maggio alle 20 al Golf Club Luvinate.