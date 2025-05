A Malgesso torna il Mini Trail che fa battere il cuore dei bambini

La Campo dei Fiori Outdoor ASD e il Club Alpino Italiano, Sezione di Gavirate chiamano a raccolta i bambini dai 6 ai 10 anni per un’avventura tutta corsa e divertimento. Torna il Mini Trail targato Campo dei Fiori Trail, una gara non competitiva che ha lo scopo di far scoprire la bellezza dello sport outdoor ai più piccoli.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle ore 14:00 al Parco Din Don di Malgesso , dove sarà allestito un percorso protetto da circa 1 chilometro, senza passaggi su strade trafficate. I bambini correranno suddivisi per fasce d’età: i più piccoli faranno un giro del circuito, mentre i più grandi due. I genitori potranno accompagnare i propri figli all’ingresso dell’area di partenza, ma poi… si corre da soli, come veri trail runner.

L’iniziativa trova la collaborazione del Concessionario Marelli & Pozzi, sempre attento alle iniziative del territorio e dei giovani, che per l’occasione farà trovare un simpatico omaggio che verrà distribuito al termine della gara, insieme alla eco-medaglia di “finisher”.

La è realizzata inoltre con il Patrocinio del Comune di Bardello con Malgesso e manifestazione Bregano e il supporto logistico della Pro loco di Bardello con Malgesso e Bregano. Collaborano alla manifestazione riuscita anche ITAS Assicurazioni e Vibram, già sostenitori del Campo dei Fiori Trail.

Per informazioni, visualizzare il sito www.campodeifioritrail.it e seguire i canali social del Campo dei Fiori Trail.