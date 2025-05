“Abbiamo portato i ragazzi all’Inferno”: a Varese la lezione su Dante nel ventre del Campo dei Fiori

Un viaggio letterario nel cuore della montagna. È quello che hanno vissuto 42 studenti delle classi terze dell’Istituto Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “Maria Ausiliatrice” di Milano, scesi giovedì scorso a 30 metri di profondità nella Grotta Marelli sul Campo dei Fiori, guidati dal Gruppo Speleologico Prealpino.

Non una semplice esplorazione, ma una lezione speciale: il professor Emanuele Fant ha trasformato il buio del sottosuolo nello scenario ideale per raccontare l’inferno della Divina Commedia di Dante. Un percorso allegorico tra peccato e redenzione, vissuto dagli studenti in fila indiana, caschi illuminati e corde di sicurezza, lungo la ripida discesa che li ha condotti alla sala naturale della grotta, usata come teatro ipogeo.

Qui, tra pareti scolpite dal tempo e giochi di luce suggestivi, è andata in scena la lezione-spettacolo, arricchita da proiezioni multimediali che hanno fatto vibrare le immagini e le parole del poema dantesco. Un’esperienza intensa, che ha unito sapere e avventura, e che gli stessi studenti hanno salutato con entusiasmo e un lungo applauso.

«Da ripetere» hanno detto i ragazzi, felici di aver vissuto una giornata diversa e di aver “toccato con mano” la forza della letteratura nel luogo più inatteso: il ventre della montagna.