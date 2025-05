Al Centro Didattico scientifico di Tradate tornano i “Racconti intorno al fuoco”

Sabato 10 maggio torna uno degli appuntamenti più affascinanti della programmazione del Centro didattico scientifico del Parco Pineta di Tradate. Dalle 20,45 i cancelli si apriranno per “Racconti intorno al fuoco – Animali della notte”. Avvolti dal buio nella notte i partecipanti potranno ascoltare miti, leggende, misteri e curiosità della scienza raccontati intorno a un focolare.

«Siete pronti per immergervi nell’atmosfera della notte? Una volta calato il sole il bosco si riempie di suoni, versi e fruscii misteriosi per la maggior parte di noi… – dicono gli animatori del Centro – E allora andiamo insieme alla scoperta di quegli animali che popolano l’oscurità, ascoltiamoli e proviamo a calarci nei loro panni scoprendo insieme i “trucchi” che permettono loro di vivere in questo mondo dalla luce scarsa».

A seguire viaggio in EcoPlanetario e osservazione astronomica con i più moderni strumenti astronomici, se le condizioni atmosferiche lo permetteranno. Nel caso non fossero ottimali, la serata prevede una visita guidata dell’Osservatorio astronomico.

Quota di partecipazione individuale: €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni). Apertura cancelli h.20.45. Chiusura cancelli h.21.00.

Informazioni e iscrizioni a questo link