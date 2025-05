Al Parco degli Aironi di Gerenzano lo spettacolo itinerante “Robin Hood”

Oplà teatro con l’amministrazione comunale di Gerenzano assieme a Ardea Onlus, organizzano domenica 18 maggio, dalle 15.30, lo spettacolo itinerante “Robin Hood”.

La splendida cornice del Parco degli Aironi di Gerenzano, si trasformerà per l’occasione ne “La Foresta di Sherwood”, aspettiamo tutti i bambini di età compresa tra i 6 e i 11 anni per vivere questa avventura da protagonisti. In questo spettacolo itinerante, alla scoperta del magico mondo di Robin Hood, i partecipanti saranno condotti dai personaggi della celebre fiaba in un percorso a tappe all’interno del parco per aiutare Robin Hood, giocando con gli attori di Oplà Teatro. L’animazione durerà circa un’ora.

Partenza ogni 15 minuti. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria compilando il form di prenotazione che trovate cliccando QUI entro il 14 maggio.