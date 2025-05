Al Sociale di Luino, arriva il teatro delle altre possibilità di Antonio Viganò

Sabato 10 maggio alle ore 21.00 arriva al Teatro Sociale di Luino (Via XXV Aprile11/B) lo spettacolo Lo specchio della regina, del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt di Bolzano. La celebre fiaba di Biancaneve questa volta vede come protagonisti due improbabili personaggi: una Regina affaticata dal dover essere sempre “la più bella del Reame” e il suo Specchio che, stanco di dover ripetere sempre “quello che fanno gli altri” cercherà una via di fuga. La Regina, orfana della sua immagine riflessa, dovrà dunque trovare un modo per riconquistare la fiducia dello Specchio.

Maria Magdolna Johannes, Jason De Majo, Rocco Ventura, portano in scena un appassionante racconto che smonta e rimonta una delle fiabe più celebri di tutti i tempi, donandoci una prospettiva del tutto nuova sulla bellezza della diversità.

Le coreografie di Eleonora Chiocchini reinterpretano il testo teatrale di Antonio Viganò “Bianca & Neve”, già andato in scena e tradotto in varie lingue: lo Specchio e la Regina si animano in una danza di relazione, sfumature giocose, a volte litigiose, a tratti misteriose, colorano il loro dialogo che si farà corpo. Sempre complici come può esserlo soltanto uno specchio e l’immagine che esso riflette.

Lo spettacolo sarà replicato anche al mattino per le scuole superiori del territorio, in linea con le intenzioni della compagnia: «Abbiamo pensato questo spettacolo per un pubblico di bambini e adolescenti, perché desideriamo incontrare le nuove generazioni, che rappresentano il nostro futuro. Un pubblico […] che conosce bene il linguaggio del corpo e incontrerà, grazie a questo spettacolo, degli interpreti, danzatori e attori di-versi, che riveleranno loro che essere definiti “diversi” non è qualcosa in meno, una mancanza, ma un’altra possibilità, un altro modo, pieno di poesia, verità e capacità>>. L’incontro con le scuole fa parte del progetto Critical Mind, una lista di spettacoli a cui classi di vari gradi scolastici sono invitati a partecipare e a recensire in forma scritta. A fine stagione, le migliori critiche verranno premiate e valorizzate

Latitudini, la stagione di Teatro Periferico, in collaborazione con Karakorum Teatro, prosegue fino a maggio con spettacoli nei comuni di Montegrino Valtravaglia e Masciago Primo.

BIGLIETTO: intero €12, ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico), €5 (under 12).

Teatribus €12 (servizio di trasporto prenotabile fino a giovedí 8 maggio)

INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 334.1185848 – 347.0154861 (anche WhatsApp) info@teatroperiferico.it