All’ospedale Del Ponte di Varese una giornata di studio dedicata alle cure palliative pediatriche

“Presente e Futuro delle Cure Palliative Pediatriche in Italia e in Lombardia” è il titolo di una giornata di studi che si è svolta lo scorso 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale del Sollievo, all’Ospedale Del Ponte, grazie al supporto del Kiwanis Club di Gallarate ODV e alla sinergia su questo tema così delicato tra la pediatria del Prof. Massimo Agosti e le cure palliative del Dott. Giampaolo Fortini.

L’iniziativa ha coinvolto relatori di spicco nel panorama nazionale, come la Prof.ssa Franca Benini, Responsabile del Centro regionale Veneto di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche, la cui esperienza è inestimabile in campo pediatrico, per promuovere la diffusione di una cultura specialistica di cure palliative nell’ambito della cura e assistenza di minori affetti da patologie complesse e inguaribili, offrendo un approfondimento teorico-pratico su temi specifici clinici e organizzativi particolarmente complessi.

Il corso si è rivolto a medici specialisti in pediatria, cure palliative, anestesia, pediatri di libera scelta e infermieri che abbiano già acquisito vasta esperienza e formazione in cure palliative pediatriche attraverso una formazione specifica ed in particolar modo, con l’acquisizione di diploma di master universitario nelle materie affini.

«L’incontro ha offerto un’importante occasione di confronto tra professionisti, arricchita dalla discussione di casi clinici reali, che hanno permesso di tradurre teoria e linee guida in scelte concrete di cura, centrate sui bisogni complessi dei bambini e delle loro famiglie. – spiega il prof. Agosti – Nella provincia di Varese si stimano circa 150 bambini eleggibili alle Cure Palliative Specialistiche, per tale motivo è attivo presso l’Ospedale Filippo Del Ponte un servizio di presa in carico del bambino con patologia inguaribile e nel team multidisciplinare, con formazione in Cure Palliative Pediatriche, fanno parte pediatri, anestesisti, infermieri in stretta collaborazione e sinergia con il personale sanitario della Struttura Complessa di Cure Palliative Integrate dell’Adulto».

«I presenti, medici e pediatri, infermieri e studenti, erano uniti dalla missione di offrire sollievo e dignità ai bambini che affrontano il difficile viaggio della vita e della malattia– spiegano i rappresentanti di Kiwanis Club – Il progetto è stato finanziato dal K.W. Club di Gallarate, con una raccolta fondi avvenuta negli anni 2021/2023 alla guida della allora presidente Valentina Sesia. Presenti i soci Jole Capriglia Sesia e Domenico Rossi. Un sentito ringraziamento va a tutti i soci del K.W. Club, ai medici e agli infermieri, al dott. Fortini, al prof. Agosti e al direttore socio-sanitario della ASST Sette Laghi, dott. Giuseppe Calicchio. Questa giornata di alta formazione in cure palliative pediatriche non solo ha messo in luce la serietà della situazione, ma ha anche acceso una scintilla di speranza e collaborazione tra tutti i partecipanti. Ogni passo in avanti nella cura dei bambini è una vittoria per l’intera comunità, rappresentando».