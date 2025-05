Besnate Summer Camp 2025, per un’estate piena di avventure, creatività e divertimento

Dal 30 giugno all’8 agosto 2025 torna il tanto atteso Besnate Summer Camp, organizzato dalla Pallavolo Besnate con il patrocinio del Comune di Besnate. Un’opportunità unica per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di trascorrere giornate all’insegna dello sport, del gioco e della socializzazione, seguiti da istruttori qualificati.

Novità 2025: Junior Summer Camp e Post Camp

Quest’anno il Summer Camp si arricchisce di importanti novità:

Junior Summer Camp: uno spazio speciale dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia (nati tra il 2018 e il 2021), con attività pensate su misura per loro.

uno spazio speciale dedicato ai (nati tra il 2018 e il 2021), con attività pensate su misura per loro. Post Camp: per le famiglie che lavorano fino a tardi, è attivo il servizio Post Camp, che consente di lasciare i bambini fino alle 18:00, con un piccolo contributo di 15 euro a settimana.

Un aiuto concreto per venire incontro alle esigenze di tutte le famiglie.

Il programma giornaliero

Il Besnate Summer Camp offre giornate piene e strutturate.

Mattina: compiti scolastici, attività ludiche e merenda

Pausa pranzo: pranzo al sacco oppure possibilità di rientro a casa

Pomeriggio: giochi sportivi, attività motorie e seconda merenda

Il Summer Camp si svolgerà nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di Besnate in via Vittorio Veneto, in totale sicurezza.

Orari

Full time: dalle 07:30 alle 17:00

Part time: solo mattina o solo pomeriggio

Costi settimanali

Full time residenti a Besnate: 50 euro

Full time non residenti: 60 euor

Part time residenti a Besnate: 30 euro

Part time non residenti: 40 euro

(Quota iscrizione una tantum di 25 euro non inclusa)

Sconti per fratelli e sorelle

10% di sconto con 2 figli iscritti

15% di sconto con 3 figli iscritti

Se ti iscrivi entro il 15 giugno 2025, la prima settimana costa solo 25 euro per tutti, residenti e non residenti

Un’occasione da non perdere per provare il camp a un prezzo vantaggioso.

I posti sono limitati. Iscriviti subito per assicurare ai tuoi figli un’estate all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita.

Per informazioni e iscrizioni visita il sito https://oragogroup.it/prenotazione/ oppure scrivici su WhatsApp