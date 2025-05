Canottieri Varese, dopo 20 anni Mauro Morello lascia la presidenza. Il timone passa a Paolo Consonni

Dopo vent’anni alla guida della Canottieri Varese, Mauro Morello ieri ha lasciato la presidenza del sodalizio.

Un lungo percorso iniziato nel 1984 come socio, proseguito nel 2005 con l’elezione a presidente, quando aveva appena 33 anni. «Ho vissuto qui gran parte della mia vita – ha detto Morello all’assemblea riunita – e ho ritenuto giusto dare una mano per quello che doveva essere, per me, il cammino della Canottieri. Abbiamo cercato di rispondere alle esigenze dei soci, di tutelare tutti voi dai venti, anche quelli contrari. La squadra agonistica è sempre stata al centro dei nostri obiettivi. Oggi non ho più l’energia che servirebbe, ma esco con l’auspicio di ritrovarvi ancora qui, tra 20 anni».

A raccogliere il testimone è Paolo Consonni, figura ben nota all’interno della società: ex atleta, figlio di uno storico vicepresidente, oggi padre di un giovane canottiere. «Ho vissuto la Canottieri Varese per quasi tutta la mia vita – ha raccontato – prima da figlio di un socio, poi come atleta per tutta la mia giovinezza, e ora come padre e socio. È per questo amore e senso di riconoscenza che ho deciso di mettermi a disposizione».

Con Consonni alla guida si apre una nuova era: «Al centro ci sono gli atleti – ha detto all’assemblea prima che si aprisse il voto – perché qui diventano uomini e donne migliori: imparano a soffrire, a impegnarsi, a rinunciare. Garantisco il mio impegno per fare anche in modo che questa sia una casa accogliente, dove venga voglia di esserci, di partecipare, di essere collaborativi e fare qualcosa per la nostra Canottieri».

Prima dell’apertura dell’assemblea, il ringraziamento a Mauro Morello da tutta la Canottieri è stato fatto con un’emozionante sorpresa e un messaggio dai suoi atleti e atlete, l’anima e cuore pulsante del sodalizio giallo azzurro: «Ogni barca ha bisogno di una guida. Di una voce che crede, anche quando il vento è contro. Tu sei stato quella voce, Mauro, per tantissimi anni. Insieme a Michele, Claudio, Andrea, Gianluigi, e tanti altri. Oggi non li nominiamo tutti, non per dimenticanza, ma perché ci rivolgiamo a voi, Dirigenti,che in questi anni ci avete messo la faccia. E molto, molto di più. E noi oggi vogliamo solo dirti dirvi una cosa: grazie».

Confermati consiglieri Arnaldo Pagani, Andrea Prina, Claudio Minazzi, Gianluigi Assi, Emanuele Radice e Luca Franzosi. Entrano Marco Balossini e Michele Arra.