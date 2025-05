Con la Provincia di Varese due giornate per scoprire le opportunità di mobilità all’estero

Nei Centri per l’impiego della Provincia di Varese saranno attivi due importanti servizi: gli sportelli Eures, che da vent’anni erogano servizi per la mobilità professionale dei lavoratori e il supporto alle aziende che cercano personale dall’estero; Eurodesk, che dal 2004 eroga servizi per la promozione delle opportunità di mobilità offerte ai giovani dall’Unione Europea, avvalendosi di specialisti che offrono colloqui individualizzati per favorire con informazioni e orientamento la mobilità all’estero.

Il 28 maggio nella sala convegni di Villa Recalcati a Varese dalle 14 alle 18 si terrà il laboratorio “Costruire Comunità, Creare Opportunità con i programmi europei per i giovani”. I programmi Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà rappresentano ottimi strumenti per coinvolgere i giovani e permettere loro di acquisire competenze utili per la loro crescita personale e professionale. Ma come funzionano i programmi? Quali sono le azioni previste? Come è possibile candidare il proprio progetto a favore dei giovani? Il laboratorio si rivolge a operatori e referenti di Informagiovani, cooperative sociali interessate al tema, centri giovani ed associazioni giovanili.

Per iscriversi https://forms.office.com/e/dE7LwiLvE2

Il 29 maggio presso la sala Tramogge dei Molini Marzoli a Busto Arsizio (via Molino 2) dalle 9.30 alle 12.30 in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio (e in sinergia con il progetto comunale Fili Urbani – Job Club) realizzeremo un laboratorio rivolto ai lavoratori interessati alla mobilità all’estero.

Il laboratorio di empowerment e orientamento all’iniziativa EURES TMS (EURES Targeted Mobility Scheme) è un’opportunità formativa e pratica pensata per supportare i partecipanti nell’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare opportunità di mobilità lavorativa in Europa. L’iniziativa è coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Coordinamento EURES TMS.

EURES TMS è un programma che aiuta i cittadini europei a trovare lavoro o opportunità di carriera in altri Paesi dell’UE, Norvegia e Islanda, attraverso il supporto delle agenzie per l’impiego e altre organizzazioni partner.

Dopo la presentazione del programma EURES TMS e dei benefici per i partecipanti (tra cui assistenza nella ricerca di lavoro all’estero, supporto nella preparazione della candidatura e nell’inserimento lavorativo) si terranno sessioni dedicate allo sviluppo delle competenze trasversali necessarie per affrontare un’esperienza di lavoro all’estero, come la gestione della propria carriera, la fiducia nelle proprie capacità e la consapevolezza culturale.

Esercizi pratici e role-playing per aumentare la sicurezza e l’autoefficacia, in modo che i partecipanti possano affrontare con maggiore determinazione le sfide di un’esperienza lavorativa internazionale.



Saranno presenti durante il laboratorio gli stand del Centro per l’Impiego di Busto Arsizio, di Job club – Fili Urbani, di EURES e Eurodesk.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini interessati a trovare lavoro o opportunità di carriera in altri Paesi dell’UE, preferibilmente di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Il laboratorio si rivolge a tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni (prioritariamente alla fascia di età 18-35). Per iscriversi https://etms.eurodesk.it/2025-Labtms-BustoArsizio

Per informazioni contattare bustoarsizio@eurodesk.eu