Droni e volontari: così funziona la Protezione Civile. A Gallarate una giornata “sul campo”

Le Delegazioni FAI di Varese e del Seprio propongono un’importante iniziativa per raccontare l’istituzione della Protezione Civile e dimostrarne l’operato.

All’evento – dedicato sia ai grandi che ai più piccoli – parteciperanno i volontari del Gruppo Comunale di Gallarate e dell’Associazione Pronto Intervento ODV di Busto Arsizio.

Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino il funzionamento e le modalità di intervento della Protezione Civile in caso di emergenza, anche attraverso dimostrazioni con moderni droni.

Inoltre, grazie all’affiliazione del Pronto Intervento ODV Busto Arsizio all’Associazione Nazionale Proteggere Insieme sarà possibile approfondire anche aspetti legati alle attività che i volontari possono svolgere per la tutela e la salvaguardia dei beni culturali in momenti di pace, ma soprattutto in seguito ad eventi catastrofici.

L’iniziativa è organizzata dalle Delegazioni FAI del Seprio e di Varese, in collaborazione con i Gruppi della Protezione Civile di Gallarate e Busto Arsizio e con il patrocinio del Parco del Ticino.

L’evento è aperto a tutti, adulti e bambini, con attività dedicate ai più piccoli. Il pomeriggio si concluderà con una piacevole merenda picnic in compagnia.

Programma dell’evento:

Domenica 18 maggio presso Cascina Monte Diviso – Gallarate

Ore 15.00 – Accoglienza e accreditamento

Ore 15.30 – Dimostrazioni per adulti e bambini a cura della Protezione Civile

Ore 17.00 – Merenda pic-nic

Indirizzo: Cascina Monte Diviso – Via Brennero 11- Gallarate

Parcheggio: in loco, presso Cascina Monte Diviso, oppure al parcheggio pubblico angolo via Tito Speri via per Premezzo (salendo poi a piedi alla cascina – distanza 400/550 m, 10/15 min.)

Accessibilità: il luogo è accessibile a persone con disabilità motoria

Per informazioni sull’evento: seprio@delegazionefai.fondoambiente.it

La prenotazione è obbligatoria. Modalità e dettagli per la partecipazione a questo link: Alla scoperta della Protezione Civile: esperienza sul campo tra emergenze e innovazione | Evento FAI