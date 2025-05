Duro attacco del deputato di Fratelli d’Italia Pellicini: “Trenord imbarazzante sulla Luino – Gallarate”

Duro attacco del deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini nei confronti di Trenord: «È scandaloso che in una giornata di sciopero dei treni, indetto dalle 9:00 alle 17:00, Trenord abbia cancellato il treno Luino – Milano delle 7:19 di oggi, lasciando a piedi, senza alcun tipo di rispetto, lavoratori e studenti».

Queste le parole di indignazione del Deputato Andrea Pellicini, già sindaco di Luino, per la soppressione del treno di questa mattina in una fascia oraria antecedente quella dello sciopero.

«L’ atteggiamento di Trenord nei confronti della linea Luino – Gallarate continua ad essere irriguardoso – prosegue Pellicini -. Chiederò pertanto ai nostri Consiglieri Regionali di presentare al più presto un’interrogazione per comprendere le cause di questi disservizi clamorosi. La società di trasporto non dà mai spiegazioni a riguardo e, tra l’altro, come se nulla fosse, continua a tenere chiusa la biglietteria della stazione internazionale di Luino i cui locali sono stati sistemati da RFI dopo le infiltrazioni d’acqua che ne avevano determinato la temporanea chiusura. La situazione generale è, quindi, intollerabile e merita di essere affrontata con determinazione da Regione Lombardia».

Per la cronaca, Trenord nella mattinata di martedì 6 maggio ha comunicato sui propri canali forti disagi per il trasporto ferroviario in Lombardia: le linee regionali R21 Luino-Gallarate-Milano, parte della Direttrice 5, e R24 Laveno–Sesto Calende, inserita nella Direttrice 3, registrano gravi criticità a causa di danni all’infrastruttura provocati dal maltempo.