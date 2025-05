Educare con l’arte: le nuove sfide sociali e culturali della Fondazione FGS per le giovani generazioni

Un’iniziativa congiunta tra Fondazione FGS, assessorati alla cultura di Cassano Magnago e Gorla Maggiore, e l’Istituto Volta, per educare i giovani attraverso l’arte e la parola.

Una mattinata intensa e ricca di significato si è svolta nei giorni scorsi alla Fondazione FGS , dove gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto “ A.

L’iniziativa è stata frutto di una virtuosa collaborazione tra la Fondazione FGS , l’assessorato alla Cultura del Comune di Cassano Magnago , l’amministrazione comunale di Gorla Maggiore, la biblioteca e l’Istituto scolastico, con il coinvolgimento attivo di insegnanti e operatori culturali. Dopo la partecipazione a uno spettacolo presso l’Auditorium comunale, i ragazzi hanno prolungato la loro permanenza in città con un’esperienza immersiva negli spazi della Fondazione.

La mostra Mártyres – parte del contenitore culturale “disUMANIZZAZIONE” promosso dalla Fondazione – affronta il tema del “cannibalismo sociale” , metafora potente dei meccanismi di esclusione e disumanizzazione che attraversano le società contemporanee. Gothy Lopez, una delle voci emergenti più interessanti del panorama artistico sudamericano, porta a Cassano un ciclo di tredici ritratti intensi e penetranti, che interrogano lo spettatore con il loro silenzioso grido di resistenza.

L’esperienza degli studenti è andata ben oltre la semplice visita. Accompagnati dall’artista e dalla prof.ssa Vera Paladino , storica dell’arte, i ragazzi hanno preso parte a un laboratorio creativo in cui hanno immaginato nuove storie per i volti della mostra , illustrandole con parole, disegni e riflessioni originali. I materiali prodotti saranno valorizzati ed esposti all’interno del percorso museale, come testimonianza viva di un dialogo autentico tra le giovani generazioni e l’arte contemporanea.

Questo laboratorio rappresenta una tappa importante all’interno del programma di sperimentazione culturale della Fondazione FGS , che da anni opera per coniugare arte, educazione e cittadinanza attiva. L’obiettivo è duplice : offrire occasioni formative ai giovani e usare il linguaggio dell’arte per affrontare temi complessi, promuovendo consapevolezza, inclusione e responsabilità sociale.

In questo scenario assume un ruolo centrale la Biblioteca della Fondazione , con i suoi oltre 5.000 volumi , attualmente in fase di catalogazione e prossimamente aperta al pubblico. La Biblioteca non sarà soltanto uno spazio di lettura e consultazione, ma un laboratorio permanente di progettualità sociale , dove il libro diventa strumento di dialogo, crescita e trasformazione per il territorio.

A conferma di questo impegno verso le nuove generazioni, è attiva anche una nuova collaborazione con l’associazione “Ruolatori Seriali” , recentemente insediata negli spazi della Fondazione, che proporrà attività di gioco narrativo e role-playing , contribuendo a stimolare immaginazione, pensiero critico e competenze relazionali nei più giovani.

Un sentito ringraziamento va all’Assessore alla Cultura del Comune di Cassano Magnago, Alessandro Passuello, e al Sindaco Pietro Ottaviani per il costante sostegno alle iniziative culturali rivolte ai giovani. La Fondazione FGS esprime inoltre profonda gratitudine all’amministrazione comunale di Gorla Maggiore per la sensibilità dimostrata, in particolare a Cinzia Montini , Assessore alla Cultura, alla bibliotecaria Maria Grazia Omodei , alla professoressa Lia Dehò , alla coordinatrice scolastica Elena Morandi , e al Sindaco Pietro Zappamiglio , che hanno reso possibile la partecipazione attiva degli studenti. Un ringraziamento speciale va anche a Francesco Memmi , produttore cinematografico da sempre impegnato nel mondo dell’arte e del sociale, per la sua vicinanza e il sostegno al progetto.

«La nostra città ha già messo in campo numerosi interventi per contrastare il rischio di dispersione giovanile – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Alessandro Passuello – ma è fondamentale che, accanto all’amministrazione, operino anche realtà, associazioni culturali e soggetti privati come la Fondazione FGS, capaci di offrire ai ragazzi occasioni autentiche di crescita, partecipazione e dialogo. Solo grazie a queste sinergie possiamo garantire percorsi solidi di cittadinanza e futuro per i nostri giovani.»

La Fondazione FGS sottolinea ancora una volta il proprio impegno nel campo dell’inclusione e dell’impegno sociale , facendo dell’arte un linguaggio privilegiato per comunicare e affrontare le grandi questioni del presente . Attraverso mostre, laboratori e progetti educativi, la Fondazione si propone come spazio di connessione tra mondi diversi , dove la creatività si trasforma in strumento di ascolto, confronto e consapevolezza collettiva.