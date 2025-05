Epilessia e cura sartoriale: l’epilettologa del centro Beccaria di Varese spiega l’importanza delle terapie personalizzate

L’epilessia è una malattia neurologica tra le più frequenti. Si stima che interessi una persona ogni cento. In Italia, quindi, ne sono affette tra i 500.000 e i 600.000 individui. L’Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce malattia sociale perché, ancora oggi nel 2025, è accompagnata da uno stigma forte. Molti pazienti preferiscono non parlarne, per timore di pregiudizi o discriminazioni.

Nonostante la storia racconti che personaggi storici come Giulio Cesare, Napoleone o Dostoevskij ne abbiano sofferto, il pregiudizio persiste: «La crisi epilettica, perché imprevedibile e visibile, mette il paziente in una condizione di estrema vulnerabilità». A spiegarlo è la dottoressa Gabriella Perri, neurologa e neurofisiopatologa con una specializzazione specifica sull’epilessia, che riceve al centro Beccaria di via Marrone a Varese. Grazie alla lunga esperienza all’ospedale di Garbagnate ha costruito una rete ampia di collaborazioni, tra cui il Centro Munari dell’Ospedale Niguarda tra i pochissimi centri specializzati sulla chirurgia dell’epilessia, e con la rete dei centri DAMA.

Come si manifesta l’epilessia?

«L’epilessia è caratterizzata dal ripetersi di crisi epilettiche, cioè manifestazioni cliniche dovute a scariche anomale e improvvise dei neuroni cerebrali. Possono durare da 20 secondi fino a un paio di minuti e possono essere molto diverse tra loro», chiarisce l’epilettologa. «Quelle più note sono quelle definite come “grande male”, in cui il paziente cade a terra, si irrigidisce e ha scosse agli arti. Si tratta di crisi generalizzate, che coinvolgono ampie aree del cervello. Ma ci sono anche le crisi focali, che partono da aree circoscritte e possono manifestarsi in svariati modi, ad esempio, l’irrigidimento di un arto, movimenti involontari della bocca, un senso improvviso di estraneità o l’assenza di contatto con l’ambiente».

Per parlare di epilessia occorrono almeno due episodi, in periodi distinti, anche lontani nel tempo.

Cause e diagnosi

La dottoressa Perri elenca una serie di cause, direttamente collegate agli episodi epilettici

•Genetiche: forme ereditarie o mutazioni specifiche.

•Strutturali: traumi cranici, lesioni cerebrali, malformazioni, ictus.

•Infettive: encefaliti o altre infezioni cerebrali.

•Metaboliche: squilibri come l’iponatriemia (sodio basso).

•Immunitarie: encefalopatie autoimmuni, di recente maggiore interesse clinico.

• Tumori

• Sconosciute: in alcuni casi, la causa non è identificabile.

In genere, l’esordio della malattia avviene in modo inaspettato. In questi casi, ci si rivolge al pronto soccorso che avvia gli accertamenti.

Per arrivare alla diagnosi di epilessia, la prima cosa essenziale è l’anamnesi: « Un’anamnesi scrupolosissima con la descrizione del o degli eventi – commenta la specialista del Centro Beccaria – Seconda cosa l’indagine strumentale, l’elettroencefalogramma basale. Se questo è negativo, si va avanti, con l’elettroencefalogramma da privazione di sonno e poi si prosegue andando a registrare l’episodio attraverso encefalogrammi speciali come quello dinamico, che è una sorta di Holter, fino ad arrivare alla risonanza magnetica, preferibilmente a 3 Tesla, per identificare lesioni cerebrali».

Gli epilettologi consigliano di filmare il momento della crisi: « È chiaro che ci debba essere una persona accanto, capace di reagire lucidamente e avviare la registrazione. Per noi medici specialisti, però, poter valutare l’entità e le modalità della crisi, attraverso una registrazione, è molto importante».

Terapie farmacologiche e personalizzazione

Oggi l’epilessia prevede una presa in carico globale e una personalizzazione delle cure: «Abbiamo a disposizione una vasta gamma di farmaci antiepilettici. La scelta dipende da molti fattori: tipo di crisi, età, sesso, comorbidità, altri farmaci assunti e stile di vita del paziente. La terapia deve essere cucita su misura, come dicono gli anglosassoni: tailored therapy», sottolinea la dottoressa Perri.

Un esempio concreto è la gestione dell’epilessia nelle donne in età fertile: «Alcuni farmaci interferiscono con la contraccezione o possono essere teratogeni ( possono avere ripercussioni sul feto), perciò è necessario un approccio condiviso con la paziente. Durante la gravidanza, inoltre, vanno adeguati i dosaggi, sempre sotto controllo dell’epilettologo che affianca il ginecologo per tutta la fase di gestazione».

L’epilessia è per sempre?

«L’epilessia è una malattia cronica. In molti casi, il paziente raggiunge un buon controllo con i farmaci, che può mantenere a lungo termine, per esempio come con la terapia antipertensiva», spiega la dottoressa.

Quando si può ricorrere alla chirurgia?

In questi casi, dopo approfonditi accertamenti, alcuni possono essere candidati alla chirurgia dell’epilessia, praticata in centri altamente specializzati come il Centro Munari di Niguarda a Milano», riferisce la specialista.

«L’intervento consiste nell’asportazione dell’area cerebrale responsabile delle crisi. Quando ha successo, il paziente può arrivare a sospendere anche la terapia farmacologica. Tuttavia, non tutti sono candidabili: l’intervento è possibile solo se la malattia si manifesta in forme focali e non in quelle generalizzate o con focolai bilaterali o coinvolgenti aree critiche come il linguaggio».

Ai primi segnali rivolgersi al medico curante

«Di fronte a sintomi sospetti, è fondamentale rivolgersi al medico curante, che potrà indirizzare il paziente verso uno specialista. L’epilessia si può curare, ma per farlo servono consapevolezza, tempestività e un lavoro di rete tra medicina di base e specialistica. E soprattutto, abbattere lo stigma».