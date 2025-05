Festa di Primavera a Olgiate Olona: un weekend tra musica, gusto e divertimento

Sabato 24 e domenica 25 maggio il cortile del Comune di Olgiate Olona si animerà con i colori e le atmosfere della Festa di Primavera, l’appuntamento ormai consolidato promosso dalla Pro Loco di Olgiate Olona, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Due giornate ricche di eventi per tutte le età, pensate per celebrare l’arrivo della bella stagione tra convivialità, intrattenimento e partecipazione cittadina.

Il via ufficiale è previsto per sabato 24 alle ore 10:30, con stand aperti fino a mezzanotte. Si replica domenica 25 dalle 10:30 alle 23:00. Per entrambe le giornate saranno protagonisti i gonfiabili, i trampolini e un’offerta gastronomica variegata grazie allo street food di Truck Lombardia, che porterà nel cuore di Olgiate specialità per ogni palato.

Musica e spettacoli

La serata di sabato sarà all’insegna della grande musica con il concerto della band Life Straits, che proporrà un tributo ai Dire Straits, rievocando le sonorità intramontabili della storica formazione britannica guidata da Mark Knopfler.

Domenica invece sarà la volta dei motori e della moda: al mattino e nel pomeriggio sarà possibile ammirare una selezione di auto d’epoca e sportive, in una suggestiva esposizione che saprà affascinare appassionati e curiosi. Alle ore 16:00 riflettori puntati sulla passerella con “Guarda, indossa, brilla – L’eleganza è in passerella”, la sfilata di moda organizzata da Dida & Rosy, Ottica Caldiroli e Acconciature Shix, un evento che celebra il gusto e la creatività del territorio.

La giornata si concluderà con un DJ set serale, per salutare la primavera con musica e danza sotto le stelle.