Giovani e impresa, Confesercenti forma i talenti del futuro

Si è svolta nella mattinata di ieri, 13 maggio, nell’ambito delle iniziative promosse da Confesercenti, la terza edizione dell’evento “ORIENTAMENTE Fare Impresa si impara a scuola – percorsi di educazione all’imprenditorialità” in collaborazione con l’Associazione C.I.O.F.S. Fp Lombardia di Varese che si è tenuto presso l’Istituto.

Confesercenti è da tempo attiva con l’Istituto attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini formativi e assunzioni mediante contratti di apprendistato di primo livello.

L’evento ha l’obiettivo di promuovere la cultura d’impresa anche in altri istituti scolastici, non esclusivamente professionali. L’intento è quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso strumenti concreti, stimolando la consapevolezza e la passione per l’attività imprenditoriale.

In questa prospettiva, Confesercenti intende proporsi come incubatore di idee e imprese, promuovendo incontri formativi, momenti di confronto con gli imprenditori, selezioni per l’alternanza scuola lavoro e percorsi di tirocinio.

La Direttrice della sede territoriale di Varese di Confesercenti Lombardia, Rosita De Fino ha dichiarato: “Con Orientamente vogliamo valorizzare i giovani e le loro attitudini, creando un ponte concreto tra formazione e impresa. Crediamo fortemente che i ragazzi debbano essere messi nelle condizioni di comprendere da vicino il mondo produttivo del nostro territorio, per poter essere protagonisti del loro futuro con consapevolezza, spirito creativo e senso di responsabilità”.

La Direttrice del CIOFS-FP Lombardia – sede di Varese, Federica Patrini, ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’iniziativa, ricordando come si tratti del terzo anno consecutivo di questo importante appuntamento con le aziende di Confesercenti. Ha sottolineato il valore dell’evento come occasione autentica di incontro tra scuola e lavoro, utile non solo per offrire reali prospettive occupazionali, ma anche per sostenere concretamente il delicato compito orientativo della scuola.

In questa edizione, cinque studenti delle classi seconde hanno avuto l’occasione di presentare il lavoro svolto nell’ambito del Project Work promosso dalla Camera di Commercio di Varese e realizzato in collaborazione con La Servizi, società di Confesercenti.

Un’occasione significativa, che ha permesso agli studenti di confrontarsi con esperienze progettuali reali e di esprimere competenze maturate nel corso dell’anno.

All’evento è intervenuta in rappresentanza della Camera di Commercio di Varese Eloana Cardella responsabile del servizio “Nuove Generazioni”: “eventi come Orientamente promosso da Confesercenti e i Project Work promossi dalla CCIAA sono fondamentali per avvicinare il mondo dell’imprenditorialità ai giovani creando legami sinergici tra le due realtà.

Durante l’evento, le imprese partecipanti hanno avuto modo di incontrare gli studenti delle classi terze e quarte, ricevere i loro curriculum vitae e porre le basi per future esperienze di alternanza scuola-lavoro, che saranno avviate tra ottobre e novembre 2025 e proseguiranno fino a marzo/aprile 2026. Alcune aziende hanno manifestato interesse anche per l’attivazione di contratti di apprendistato di primo livello, finalizzati al conseguimento del titolo di qualifica, diploma professionale o del percorso IFTS “Giovane Manager del Turismo Sostenibile”.

Hanno aderito all’iniziativa le attività:

DROGHERIA VERCELLINI; HORIZON WELLNESS & SPA RESORT; TORREFAZIONE ROSSO ESPRESSO; IL BORGO SRL; AL VICOLINO; EVITA GELATERIA SRL;

Al termine della fase di colloqui, è stato presentato il manuale frutto del Project Work “Dall’intuizione all’Horeca”, promosso dalla Camera di Commercio di Varese, con il coinvolgimento degli studenti del CIOFS-FP Lombardia – sede di Varese e il supporto operativo di La Servizi, società di Confesercenti.

Il progetto ha accompagnato i 5 ragazzi in un percorso di scoperta del settore Ho.Re.Ca., tra competenze trasversali, testimonianze imprenditoriali e simulazioni progettuali, offrendo strumenti concreti per l’orientamento e per future esperienze lavorative.

Un lavoro che ha unito creatività, consapevolezza territoriale e attenzione agli aspetti concreti dell’impresa, dimostrando come i giovani possano essere protagonisti attivi nello sviluppo sostenibile e intelligente della propria provincia.

A conclusione dell’incontro, gli studenti del primo anno si sono occupati dell’accoglienza e del welcome coffee, offrendo un buffet di ringraziamento preparato e servito con professionalità dagli allievi dell’Istituto.

L’evento è stato patrocinato dalla Provincia di Varese e dalla Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.