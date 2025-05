Gli alpini della Sezione di Varese in marcia verso Biella

Dal territorio della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, composta da 77 Gruppi locali distribuiti su larga parte del territorio della provincia, gli alpini si sono messi in cammino verso la città di Biella, dove domenica 11 maggio si svolgerà la 96a Adunata Nazionale degli alpini.

Dal Gruppo Alpini di Brinzio si sono messi in marcia martedì 6 maggio, avviando un percorso di circa 100 chilometri suddiviso in quattro tappe. L’arrivo a Biella è previsto per venerdì 9 maggio. Agli alpini brinziesi offrono un prezioso sostegno la Comunità “Il Sorriso” di Cuasso al Monte, il Gruppo Alpini di Angera – Sez. di Varese, il Gruppo Alpini di Romagnano Sesia – Sez. Valsesiana, il Gruppo Alpini di Lessona – Sez. di Biella. Gli alpini di Brinzio con questo loro cammino desiderano proporre un gesto concreto di ecosostenibilità.

Quest’oggi, giovedì 8 maggio, si metteranno in cammino gli alpini del Gruppo Alpini di Mornago (nelle foto), anch’essi in direzione di Biella, con un percorso di circa 80 chilometri che compiranno a tappe nell’arco di tre giorni. Anche il loro percorso prevede sentieri, strade sterrate e asfaltate, così come l’acciottolato di molto centri urbani. Gli alpini mornaghesi supereranno il Ticino e il Sesia, attraverso la Riserva delle Baragge, raggiungendo Benna, a circa 7 km da Biella, nella giornata di sabato 10 maggio. Sosteranno nel Comune di Suno e nel Comune di Rovasenda prima di terminare la loro marcia. Agli alpini mornaghesi offrono il loro sostegno l’amministrazione comunale di Suno, nella persona del Vicesindaco Giulia Terazzi, l’amministrazione comunale di Rovasenda, nella persona del sindaco Federico Carola, l’Associazione sportiva dilettantistica “Ekygym”, nella persona del Presidente Giuliano Platinetti.

Anche gli alpini del Gruppo Alpini di Ispra si metteranno in marcia oggi per coprire un cammino di circa 85 chilometri, che li vedrà attraversare il territorio che li separa dal Piemonte, fare una prima tappa nel Comune di Borgomanero ed una seconda nel Comune di Masserano, condividendo il loro tempo con alpini e cittadini di quelle località. Raggiungeranno Biella sabato pomeriggio, per partecipare alle celebrazioni in programma ed essere pronti per la sfilata di domenica prossima, evento culmine dell’Adunata Nazionale degli Alpini. (L’articolo)

Anche il Gruppo alpini di Vergiate è in marcia verso l’Adunata nazionale degli alpini a Biella (l’articolo). La spedizione composta dal capogruppo di Vergiate Giancarlo Murgia, dall’alpino Roberto Savoldi e dal capogruppo di Sambughetto (Vco) Marco Cerutti è partito da Vergiate la mattina di giovedì 8 maggio.

Il gruppo partito da Vergiate mentre attraversa il ponte tra Sesto Calende e Castelletto Ticino

La Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini accompagna con grande affetto il percorso di tutti questi Soci, che testimoniano la loro alpinità e la bellezza dello stare insieme in fraterna amicizia, sfidando le intemperie e portando lo zaino con allegria. Per prendere parte alla sfilata, i volontari della Protezione Civile A.N.A. della Sezione di Varese, i Cori alpini del territorio e diverse centinaia di alpini e amici della Sezione di Varese raggiungeranno Biella tra sabato e domenica, accompagnati dalla Fanfara alpina “Giuseppe Verdi” di Capolago, della Fanfara Alpina “Mario Carnelli” di Abbiate Guazzone e dal Corpo musicale “La Baldoria” di Busto Arsizio.