Il clamoroso canestro di Matteo Bardelli che manda la Robur in semifinale

C’è modo e modo di vincere una partita o, addirittura, di superare un turno di playoff di pallacanestro. Il modo migliore è probabilmente quello scelto da Matteo Bardelli e dalla Robur et Fides Varese che era impegnata nei quarti di finale del torneo di DR1 (Divisione Regionale 1) contro l’ASA Cinisello Balsamo.

Bardelli, 17 anni, è stato autore di un clamoroso buzzer beater, una vera e propria prodezza da 3 punti a fil di sirena che ha regalato il successo di una sola lunghezza, 64-63, ai gialloblu di coach Andrea Manetta. Un canestro “alla Steph Curry” che tra l’altro è stato l’unico realizzato dal giocatore varesino nella Gara2 della serie, match disputato davanti a oltre 400 spettatori al Centro Campus.

Dopo il successo esterno in Gara1 (72-79) la Robur aveva iniziato male il retour match chiudendo 12-24 la prima frazione. Poi la rimonta: 33-39 all’intervallo e un nuovo break milanese nel terzo periodo. I gialloblu però hanno trovato punti da Giglio, Scodeggio (16 a testa) e Alesina (15) e una difesa più aggressiva che ha permesso di recuperare quasi tutto il divario. L’ultimo “scalino” è stato superato dalla tripla di Bardelli che si è liberato nell’angolo e ha lasciato partire il siluro che ha affondato Cinisello.

Con questo successo la Robur vola alla semifinale nella quale dovrà sfidare Turbigo. Tra le altre formazioni varesotte, turno superato per il Basket Academy Ticino (2-0 ai danni di Corsico); vanno invece a Gara3 sia Luino sia Cislago. I luinesi disputeranno la bella in trasferta a Sesto San Giovanni, il Cistellum sarà in casa contro Tromello.