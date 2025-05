In città si corre la EcoRun, Autolinee Varesine cambia i percorsi degli autobus

La EcoRun Varese, partecipata manifestazione podistica in programma domenica 11 maggio, comporta una serie di significative variazioni ai percorsi degli autobus di Autolinee Varesine, che si adegueranno alle chiusure stradali e alla viabilità del capoluogo.

Per l’intera giornata di domenica 11 infatti, nessuna linea urbana o extraurbana potrà transitare dalle fermate del centro: quelle di via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco e via Veratti risultano completamente inibite.

Le modifiche saranno molto significative sino alle ore 12, quando risultano chiusi anche alcuni degli assi viari principali come viale Aguggiari, via Sanvito Silvestro, via Crispi, piuttosto che il comparto di Casbeno. Per questo motivo nella mattinata di domenica saranno in servizio esclusivamente le linee provenienti da Belforte/Cascina Mentasti (N), San Fermo (H), Olona (P), Bizzozero viale Borri (E), Bizzozero Nabresina (C) solo sino alla zona stazioni, dove ripartiranno verso i capolinea di partenza; la linea A sarà attiva sulla tratta Capolago-stazione FS-viale Valganna-Biumo Superiore/Sangallo.

Al pomeriggio torneranno in servizio anche le altre tratte, limitandosi sempre ai margini del centro: dalle 12 in avanti chi vorrà andare verso il Sacro Monte con la linea C dovrà recarsi in piazza Beccaria; per Schiranna/Calcinate del Pesce (linea N), piuttosto che per Masnago/Velate (linea E), sarà necessario utilizzare le fermate di via Sanvito angolo XXV Aprile, mentre per Montello e Avigno (linee H/P) sempre piazza Beccaria; ciò proprio perché la chiusura del centro interessa l’intera giornata.

Autolinee Varesine ha quindi raggruppato tutte le informazioni su QUESTA PAGINA del sito ufficiale del CTPI. Le variazioni previste sulle linee extraurbane, in particolare la la N20 (Varese-Angera-Sesto Calende) e la N21 (Varese-Osmate) sono invece riportate CLICCANDO QUI.