In consiglio comunale Guido Bonoldi difende il DG della Sette Laghi Micale e spiega le criticità

Le voci sulle imminenti dimissioni del Direttore generale dell’Asst Sette Laghi Giuseppe Micale hanno innescato una serie di reazioni. Il sindaco Davide Galimberti ha espresso la sua preoccupazione sui possibili contraccolpi mentre il consigliere con delega alla sanità Guido Bonoldi ha voluto intervenire in consiglio comunale portando la sua solidarietà al direttore Riportiamo il suo intervento.

La finalità con la quale ho preparato questo mio intervento era quella di informare il Consiglio sui temi trattati in un recente incontro con la Direzione Strategica di ASST alla quale ho avuto modo di partecipare insieme al Sindaco e all’Assessore ai Servizi Sociali.

Le notizie di stampa pubblicate oggi che preannunciano le imminenti dimissioni di Giuseppe Micale rendono l’argomento scottante.

Ma torniamo all’incontro di cui sopra.

Nella deliberazione di Regione Lombardia del 15/04/2025 “Determinazioni in ordine al recupero del contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero non erogate al 01.01.2025” sono stati riportati dati riguardanti il numero di pazienti in lista di attesa per intervento chirurgico nelle diverse ASST della Lombardia, che hanno attribuito ad ASST Sette Laghi un numero di “ricoveri ospedalieri non erogati” nettamente superiore alla media regionale, ma si tratta di dati che non corrispondono a quelli che ci sono stati forniti da ASST, secondo i quali in data 01/04/2025 i pazienti in lista di attesa per intervento chirurgico risultavano 6040 (pari al 7,1% del totale dei ricoveri chirurgici), dato significativamente inferiore rispetto al quello di 13.000 pazienti riportato nella DGR.

Il secondo tema affrontato, più complesso, riguarda i problemi che a più riprese si sono registrati nella fornitura di farmaci, dispositivi medici e materiale economale alle diverse unità operative da quando la gestione del magazzino e della farmacia è stata esternalizzata. Si tratta di una situazione di difficoltà organizzativa alla quale l’attuale Direzione Strategica sta cercando faticosamente di porre rimedio: in data 14 maggio il dott. Micale ha annunciato la risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice e l’avviamento di una procedura d’urgenza per selezionare un nuovo fornitore a cui affidare provvisoriamente la gestione del magazzino e della farmacia, che sarà riportata all’interno dell’Ospedale e che potrà utilizzare un sistema robotizzato.

Mi preme sottolineare che il bando per l’esternalizzazione del magazzino e della farmacia non è stato deciso dall’attuale direzione strategica ma dalla precedente ed è stato pubblicato in data 08 marzo 2021; in tale occasione l’allora direttore generale Gianni Bonelli, annunciando quella che riteneva “una piccola rivoluzione che ci vede fare l’apripista a livello regionale” prevedeva che “l’inserimento di un fornitore specializzato in logistica non solo consentirà una significativa riduzione dei costi, ma garantirà un servizio migliore”, previsione che ahimè non si è realizzata.

Concludo questo mio intervento esprimendo all’attuale Direzione Strategica di ASST Sette Laghi ed in particolare al dott. Giuseppe Micale il mio personale apprezzamento e la mia stima.