Incendio divampa nel parcheggio di via del Popolo a Tradate: distrutta un’auto, nessun ferito

Un’auto è andata distrutta nella notte a Tradate a causa di un incendio divampato all’interno del parcheggio di via del Popolo. L’allarme è scattato alle ore 03:40 e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una dal distaccamento di Tradate e l’altra da quello di Saronno.

Il pronto intervento dei soccorritori ha impedito che le fiamme potessero estendersi ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, contenendo così i danni. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.