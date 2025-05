La giunta di Biandronno replica all’opposizione: “Sull’avanzo di bilancio è confusa e poco attenta”

Il consiglio comunale dello scorso 30 aprile a Biandronno si era concluso con l’opposizione molto critica sul bilancio del 2024. Puntualizzazioni e osservazioni che il sindaco Massimo Porotti e la sua squadra non hanno gradito e, con una lunga lettera, replicano punto su punto:

«Dopo aver letto l’articolo di VareseNews del 5 maggio ’25 siamo rimasti basiti, in quanto emerge a chiare. lettere che la minoranza sembra abbia ancora un capogruppo con le idee un po’ confuse e, fatto riprovevole e increscioso, cerca di confonderle ai cittadini di Biandronno e Cassinetta.

Nonostante gli anni passati in Comune, persevera imperterrito con numerose dichiarazioni, accettabili solo se a farle fossero dei neofiti.

Parlano di avanzo di amministrazione pari a 1.854.000€ ma si tratta in realtà del risultato di amministrazione.

Quest’ultimo, per il Comune di Biandronno, è così suddiviso:

– fondi accantonati € 547.500

– in fondi vincolati € 546.500

– fondi destinati agli investimenti € 19.300

– fondi liberi € 740.800

I fondi accantonati, vincolati ed i fondi destinati a investimenti sono applicabili solo per la loro esplicita destinazione.

La quota libera dell’avanzo di amministrazione costituisce la parte residuale una volta detratti i predetti fondi. Tale quota può essere utilizzata con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità indicate dall’art. 187, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, con un ordine preciso di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del Tuel ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, tale utilizzo è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’Ente.

Per prudenza si applica solitamente la metà dell’avanzo libero. Parliamo quindi di circa 370.400 €. C’è una bella differenza dalla cifra che vogliono far credere. Purtroppo per loro, anche il revisore dei conti, ha dato parere favorevole al nostro operato.

Non mancano i progetti concreti per l’applicazione dell’avanzo.

Inoltre nel 2024 a causa del pensionamento del responsabile dell’ufficio tecnico non è stato possibile seguire adeguatamente i progetti impostati. Per questo motivo parte delle risorse disposte sono tornate nell’avanzo.

– Occorre chiarire, che avendo autorizzato il taglio delle strade comunali per il posizionamento della fibra, una volta certi della conclusione di questo importante intervento di ammodernamento delle comunicazioni, procederemo nel più breve tempo possibile alle asfaltature necessarie.

– Gli interventi riguardanti gli edifici pubblici sono in programma, pronti a breve con progetti lungimiranti e con la collaborazione di tecnici competenti.

Il Capogruppo di minoranza Pietro Parola ed il consigliere Gabriele Pinorini hanno chiesto un appuntamento con il nostro assessore allo sport ma, all’incontro, si è presentato solo quest’ultimo che sembrava soddisfatto ma evidentemente ci siamo sbagliati. Abbiamo elencato i nostri progetti per i giovani, sia a livello sportivo sia culturale. Se avesse partecipato anche il Sig. Parola avrebbe potuto intervenire e proporre il proprio pensiero….invece…

Le porte del Comune e degli Assessori sono sempre aperte al confronto ma questo “confronto” deve essere costruttivo e non con una finalità di imbarazzante critica e dati oggettivi mal riportati. Purtroppo non capiamo come la minoranza debba sempre comportarsi così; noi non siamo perfetti…, nessuno lo è, ma ci si può venire incontro con proposte e non sempre riversare attacchi gratuiti.

Tornando all’articolo, i dati ISTAT sono perfettamente in linea con il resto d’Italia.



Forse la minoranza dovrebbe soffermarsi e approfondire più attentamente riguardo un aspetto fondamentale che abbiamo più volte ribadito: il progetto culturale di notevole impegno che interessa il Maestro e artista Antonio Pedretti.

Questa è una donazione fatta al Comune di Biandronno. Si tratta di un’opportunità che va valorizzata, occorre capire ed eventualmente ritoccare la progettazione dell’allestimento, ma non è criticabile in quanto tale. Sono circa trenta opere, di un artista del nostro territorio e riconosciuto a livello internazionale. Con questo prezioso materiale sarà realizzato il Museo del Bianco Lombardo. Una volta completato il progetto, che comprende anche un’importante e attenta riqualificazione delle sale espositive dell’arte dei burattini di Gualberto Niemen, verrà presentato ai cittadini.

Riguardo l’interrogazione sul presunto mancato rispetto delle previsioni del PGT, sembra opportuno chiudere la polemica.

All’interrogazione abbiamo dato risposta in consiglio comunale. Se il responso non convinceva i rappresentanti di Biandronno+ , siamo spiacenti ma abbiamo attuato una scelta politica e nessun danno è stato arrecato alle finanze comunali.

Ricordo che in merito c’è stato un ricorso al TAR la cui sentenza ha dato ragione al Comune di Biandronno.

Chi siamo noi per giudicare una sentenza del TAR? Giudici terzi hanno già sentenziato!

L’opposizione ha proposto una commissione per affrontare insieme i temi del paese? Visti gli atteggiamenti non mi sembra ci siano i presupposti.

Se ne facciano una ragione. I cittadini di Biandronno e Cassinetta hanno dato fiducia a noi.

A loro lasciamo le chiacchiere. Per noi parleranno i fatti».