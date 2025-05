La Gran via del Devero, un cammino nel cuore e nell’anima delle Alpi. Se ne parla a Varese

Gli amanti della montagna varesini non possono non conoscere l’Alpe Devero e l’Alpe Veglia, tra i luoghi più suggestivi e frequentati dell’Ossola. Tre appassionati di montagna, Matteo, Veronica e Martina, hanno dato vita a un nuovo cammino, la Gran Via del Devero, che sarà presentato durante una serata speciale che si terrà giovedì 15 maggio alle ore 21 – Sala Montanari, via Bersaglieri 1, Varese

Questo percorso, che si sviluppa su circa 90 km in 5 tappe, parte dalla Stazione di Domodossola e attraversa sentieri storici, un tempo percorsi da viandanti, alpigiani, mercanti e viaggiatori. Il cammino si snoda attorno al massiccio del Monte Cistella, attraversando le valli Antigorio, Buscagna, Cairasca e Divedro, e si integra con sentieri preesistenti, come la via Stockalper e la traversata Devero-Veglia. L’obiettivo è creare un unico grande itinerario panoramico per il trekking alpino.