La Openjobmetis si toglie uno sfizio: la Trieste degli ex si inchina a Masnago

Ultima partita in casa da applausi per la Openjobmetis che si toglie lo sfizio di battere Trieste, sesta forza della Serie A. Quattro uomini in doppia cifra per la squadra di Kastritis che nel finale risponde colpo su colpo e taglia il traguardo a braccia alzate.

OPENJOBMETIS VARESE – PALLACANESTRO TRIESTE 85-80

(19-19, 39-35; 66-57)

VARESE: Mitrou Long 15 (2-6, 3-7), Hands 20 (8-15, 1-11), Assui 3 (1-2, 0-4), Alviti 21 (2-4, 4-8), Akobundu Ehiogu 6 (2-2); Bradford 2 (1-1, 0-2), Anticevich 2 (1-1), Librizzi 16 (1-1, 4-10), Esposito (0-1), Fall (0-1). Ne: Reghenzani. All. Kastritis.

TRIESTE: Ross 9 (2-6, 1-4), Brown 20 (1-4, 4-8), Valentine 11 (1-1, 3-10), Uthoff 9 (0-1, 2-9), Johnson 7 (3-4); Deangeli, Candussi 11 (1-3, 1-3), Brooks 6 (3-9, 0-2), McDermott 7 (0-1, 2-3). Ne: Obliubech, Paiano, Campogrande. All. Christian.

ARBITRI: Gonella, Perciavalle, Dori.

NOTE. Da 2: V 26-34, T 11-29. Da 3: V 12-42, T 13-39. Tl: V 13-16, T 19-26. Rimbalzi: V 44 (13 off., Akobundu Ehiogu 8), T 52 (17 off., Brooks 11). Assist: V 20 (Bradford, Hands 5), T 20 (Ross 9). Perse: V 7 (Alviti, Hands 2), T 10 (Ross 3). Recuperate: V 5 (Alviti 2), T 4 (4 con 1). 5 falli: Mitrou Long, Ross, Assui. F. antisportivo: Johnson (0.57), Ross (15.36). F. tecnico: Mitrou Long (36.32). Spettatori: 4.322.