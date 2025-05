La Uil vigili del fuoco replica all’onorevole Pellicini: “Nessun rinforzo in arrivo al comando di Varese”

“Onorevole Pellicini venga a farci visita al Comando di Varese, scoprirà una realtà diversa da quella che racconta”.

Non usa mezzi termini Francesco Favara, Segretario Provinciale Uil Vigili del Fuoco “Ci dispiace che un tema così importante come quello della sicurezza dei cittadini venga affrontato senza una reale conoscenza, non ascoltando la voce di noi Vigili del Fuoco che ogni giorno subiamo le conseguenze di una insostenibile carenza di personale. Il dispositivo di soccorso tecnico urgente è in crisi e continuerà ad esserlo! Quello che l’Onorevole Pellicini omette di dire è che, trattandosi di mobilità, oltre al personale in entrata ci sarà anche quello in uscita e questa differenza non risolverà la grave carenza di cui soffrono Vigili del Fuoco della provincia”.

Solo pochi giorni fa Favara aveva lanciato l’allarme denunciando come i Vigili del Fuoco fossero ormai al collasso (qui l’articolo).

Non usa mezzi termini il sindacalista della Uil “Proprio perché, come dice l’onorevole Pellicini, il nostro è un lavoro importantissimo dovrebbe prestare più attenzione alle notizie che diffonde” rivolgendo poi un invito: “Onorevole, noi la aspettiamo al Comando di Varese quando e se vorrà toccare con mano la situazione vera in cui versano i Vigili del Fuoco, siamo certi che scoprirà una realtà molto diversa da quella che racconta!”.