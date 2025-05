Laveno Mombello celebra il nuovo Consiglio Comunale dei Giovani

Sabato 10 maggio 2025, Laveno Mombello ha vissuto una giornata memorabile con l’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Giovani (CCDG), seguita da una partecipatissima festa a Villa Frua, dove un gran numero di ragazze e ragazzi provenienti da tutta la provincia hanno celebrato il passaggio di testimone con musica e dj set.

Il CCDG, istituito per la prima volta nel 2022, è un organo democratico di rappresentanza composto da 11 membri di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Ha il compito di dialogare con l’amministrazione comunale, esprimere opinioni e proporre iniziative su temi rilevanti per la comunità giovanile: ambiente, educazione civica, sport, cultura, volontariato, prevenzione delle dipendenze e molto altro. Le prime elezioni del CCDG si erano svolte il 9 aprile 2022, con insediamento ufficiale il 22 aprile. Carolina Barzan, allora ventenne e studentessa universitaria, era stata eletta presidente; Mattia Gervasini vicepresidente. Il primo consiglio era composto da cinque ragazze e sei ragazzi determinati a dare voce ai giovani del paese.

In questi tre anni, il CCDG ha realizzato numerose attività. Tra le più significative: il Laveno (End of) Summer Fest, che ha animato l’area Gaggetto lo scorso agosto, e l’installazione di una palestra a cielo aperto nello stesso sito, finanziata dal progetto Young Laghée. Iniziative che hanno rafforzato la vocazione sportiva e aggregativa del territorio. Il consiglio uscente si è inoltre distinto per incontri formativi su tematiche attuali, come il corso di primo soccorso, le serate di confronto sui disturbi alimentari e i momenti di dialogo con i rappresentanti politici in occasione delle ultime elezioni europee, per avvicinare i giovani al voto consapevole.

La serata di sabato a Villa Frua (foto) – sede comunale che l’1 giugno ospiterà la Cerimonia di inaugurazione del Campionato del Mondo di Deltaplano Classe Sport, in calendario a Laveno Mombello dall’1 al 14 giugno – è stata l’occasione per salutare con entusiasmo il lavoro svolto e accogliere il nuovo Consiglio. L’evento ha rappresentato un simbolico passaggio di testimone all’insegna della partecipazione, della musica e del divertimento in una location che vuole avvicinare sempre più i giovani alla vita pubblica. Il nuovo CCDG è espressione della lista LaveNext.

I candidati eletti sono: Amalia Andreoni, Marta Biddau, Veronica Gallo, Andrea Garbin, Luca Guerra, Sofia Ielmini, Giacomo Masci, Maddalena Prencis, Ivan Antonio Pucciarelli, Gloria Russillo, Pietro Simonetti, Zeno Tommaso Tubaro.

«Abbiamo fortemente voluto creare uno spazio concreto per i giovani, attraverso un progetto che rappresenta una delle poche esperienze strutturate a livello nazionale» dichiara il sindaco di Laveno Mombello, Luca Santagostino.

«Abbiamo innovato rispetto ad altre iniziative simili, offrendo ai ragazzi non un ruolo simbolico, ma un incarico formale, duraturo e dotato anche di strumenti concreti come la possibilità di gestire risorse. Dopo gli straordinari risultati raggiunti dal primo Consiglio Comunale dei Giovani, e dopo aver ascoltato la soddisfazione dei suoi componenti per quanto hanno realizzato e imparato, sapere che questo percorso proseguirà con altri 12 giovani è motivo di grande orgoglio per tutta l’Amministrazione. Grazie a tutti voi per aver dimostrato, con impegno e passione, che i giovani ci sono, vogliono esserci e contribuire attivamente alla crescita della nostra comunità.»

Con l’elezione del nuovo Consiglio Comunale dei Giovani, Laveno Mombello rinnova il proprio impegno a favore della cittadinanza attiva, riconoscendo ai giovani un ruolo centrale nella costruzione del futuro del territorio.