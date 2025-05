Lega Cassano Magnago: “La città è abbandonata”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Giorgio Gabbani, segretario della Lega Salvini Premier, che boccia l’opera dell’amministrazione, dalla cura del verde alle scelte di bilancio (la foto si riferisce alla polemica “dei coriandoli” tra Comune e Sieco, dopo Carnevale)

La Città è in stato di abbandono

Giorno dopo giorno si conferma che l’attuale Amministrazione guarda più agli annunci che alla sostanza. Questa non è un’opinione personale, chiunque lo vede a colpo d’occhio, l’abbandono della Città è evidente.

Erba sui marciapiedi, erba alta più di 30 cm nel parco della Magana, il parco di Città totalmente trascurato, strade con asfalto in pessime condizioni, tratti del torrente Rile che sono diventati una giungla, la Villa Oliva (un patrimonio della Città) senza un minimo di manutenzione. Per non parlare dello stato di degrado in cui giace il Cimitero Comunale.

Opere che si dilungano nel tempo, con costanti promesse di fine lavori. Il proseguimento della tangenziale, tante volte annunciato, che a causa di una mancanza di programmazione costerà ai cassanesi due milioni di euro oltre il previsto, cifra per la quale l’Amministrazione ha dovuto accendere un mutuo.

L’affidamento della raccolta differenziata continua a rinviarsi, senza una data definitiva e certa di assegnazione. Questo come conseguenza del contenzioso in essere con la Società S.I.ECO SrL, che per ben 30 anni aveva gestito la raccolta in Città. Tutte le iniziative vengono prese dentro il Palazzo,senza un minimo di coinvolgimento della Cittadinanza.

Da ex Amministratore valuto con preoccupazione questo metodo di lavoro,che si sussegue da più di 10 anni, come se il voto consenta di fare le cose senza confronto e senza tener conto che i soldi che l’Amministrazione deve gestire sono dei Cassanesi che pagano le tasse in questo Comune.

I Cittadini devono sapere che l’Amministrazione ha in bilancio più di 4 milioni di euro di avanzo, così è stato detto durante l’ultimo Consiglio Comunale. Ci chiediamo perché non venga utilizzata una parte per mantenere la Città in ordine.

La Lega di Cassano Magnago sarà presente con forza nelle prossime elezioni Amministrative, per tornare a governare la Città con l’obiettivo di riqualificarla, come già abbiamo dimostrato di saper fare, lasciando delle opere che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti i Cittadini .

Per una Cassano Magnago all’altezza della sua storia e per il benessere di tutti i Cassanesi, nessuno escluso.

LEGA SALVINI PREMIER

Il Segretario Giorgio Gabbiani