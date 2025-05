Leggero aumento della Tari a Biandronno, poco più dell’1% per coprire tutti i costi

Costi e servizio quasi invariati a Biandronno per quanto riguarda il capitolo rifiuti. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, che si è svolto mercoledì 30 aprile, l’assessore al bilancio Giorgetti ha spiegato che le tariffe, preventivate nella previsione quadriennale 2021-2025, rimangono pressoché invariate, a parte un leggero aumento legato alle maggiori spese per la raccolta dei sacchi abbandonati sul territorio e alle attività del servizio ecologico comunale.

Per recuperare circa 5000 euro di spese aggiuntive, si procederà a un aumento di poco più dell’1% rispetto alle tariffe dello scorso anno. Ricordiamo che le spese legate ai rifiuti vanno sostenute completamente dalla popolazione residente per disposizione di legge. Resta invariata anche la possibilità di pagare in due rate.

Dal 2026, però, la Tari andrà rivista in base alla normativa vigente e alle disposizioni dell’autorità nazionale: « Ci attiveremo in tempi adeguati per poter comunicare con anticipo e in modo puntuale i cambiamenti che dovremo introdurre – spiega l’assessore al bilancio Pino Giorgetti – Sappiamo che è un tema molto complesso e vogliamo affrontarlo con la massima trasparenza. Noi siamo all’interno della Convenzione di Sesto Calende e dobbiamo attendere notizie dal gestore del servizio».