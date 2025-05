L’istituto Gadda Rosselli di Gallarate tra i vincitori del concorso di teatro classico dell’università Cattolica

L’Itell Gadda Rosselli di Gallarate tra le scuole premiate al Festival Thauma, concorso di teatro classico per le scuole secondarie di secondo grado, promosso dall’Università Cattolica e ideato dalla professoressa Elisabetta Matelli, docente di Storia del Teatro greco e latino.

Gli studenti dell’istituto gallaratese hanno ottenuto il primo premio per “Soluzione artisticamente più originale”presentando Il sacrificio di Ifigenia di Euripide, con una menzione speciale ad Asia Manfrè nel ruolo di Clitemnestra e a Ilaria Manfrè nel ruolo di Ifigenia.

Il concorso si è svolto dal 7 al 9 maggio scorsi con lo scopo di valorizzare le virtuose attività dei laboratori teatrali diffuse in numerosissime scuole italiane. Diciassette le scuole partecipanti di cui 13 dalla Lombardia, che hanno presentato 14 spettacoli e 3 saggi laboratoriali.

Tra i vincitori:

nella categoria “Spettacolo” il primo premio per “Miglior lavoro corale” è andato a Le Vespe (Aristofane), messo in scena dal liceo Statale Carlo Alberto di Novara, e la menzione speciale a Lucrezia Maria Balbo nel ruolo di Filocleone.

Il primo premio per la “Migliore rappresentazione complessiva” se l’è aggiudicato Prometeo incatenato (Eschilo), portato in scena dal liceo Scientifico Camillo Golgi di Breno (BS) con una menzione speciale per Mario Gabriele Bandini nel ruolo di Prometeo.

Infine, ha meritato il primo premio per “Soluzione artisticamente più originale” Si fa presto a dire Antigone (Sofocle) del liceo Classico G. Palmieri di Lecce, con una menzione speciale a tutti gli interpreti per la resa corale del dramma.

Nella categoria “Video – Festival Thauma “Playing Greek Tragedies online” (realizzazione di un video della messinscena di una libera selezione di versi tratti dalla commedia Anfitrione di Plauto) hanno vinto rispettivamente il primo e il secondo premio Qui e oggi, Mercurio stesso reciterà e noi con lui della classe V E del liceo «Sandro Pertini» (Ladispoli) e Non SO chi SIA! della classe IV E dello stesso liceo.

Nella categoria “Saggio laboratoriale” il primo premio per “Migliore rappresentazione laboratoriale complessiva e miglior lavoro corale” è stato assegnato a Antigone (Sofocle) del liceo classico Galileo Galilei di Legnano (MI) con menzione speciale a Elena Colombo nel ruolo di Antigone.

Infine, il primo premio per “Soluzione artisticamente più originale” oltre all’ITELL Gadda Rosselli di Gallarate (VA) , un attributo di merito è andato poi a Le supplici (Eschilo) del Collegio Don Bosco di Borgomanero (NO) e una menzione speciale al personaggio di Pelasgo.

Anche quest’anno si sono create importanti interconnessioni tra studenti e docenti grazie a progettualità condivise che hanno dato vita a veri e propri ‘laboratori di speranza’.

Tra i molti miti, la scelta è caduta soprattutto su testi che, rappresentando in modo drammatico gli orrori dei comportamenti umani che causano la guerra e del cinismo politico autoritario, levano un grido che richiede pace e rispetto della persona umana, specie quando è in condizioni di fragilità come per i bambini e le donne.

Nell’ultima edizione del Festival Thauma altri temi sono stati portati sulla scena, come le idee di giustizia contrapposte e non conciliabili (diritto patriarcale versus diritto matriarcale) rappresentate dal mito di Oreste nella trilogia eschilea del 458 a.C., che ha portato alla creazione del primo tribunale ad Atene in sostituzione della vendetta personale; la dignità femminile, delle vittime di guerra e dei profughi che è stata sviscerata in tragedie come le Supplici di Eschilo e l’Alcesti ed Elena di Euripide e la tragicommedia Anfitrione di Plauto; la corruzione, i populismi e le demagogie politiche denunciate nelle commedie Vespe e Cavalieri di Aristofane.