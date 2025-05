Lutto per l’SOS del Seprio, è morto il consigliere Roberto Colombo

Un malore improvviso si è portato via Roberto Colombo, “colonna” dell’SOS del Seprio e figura conosciuta a Cairate e nel territorio circostante. Colombo è stato per molti anni volontario dell’SOS, entrando quindi nel consiglio direttivo con la delega di amministratore e tesoriere.

Ed è proprio l’SOS del Seprio a ricordarlo sui propri canali social con parole che lasciano trasparire il dolore degli amici e il peso della perdita. «Sei stato un volontario sempre in prima linea, ma soprattutto appassionato in tutto ciò che facevi: il soccorso 118, i trasporti non urgenti, e — più di ogni altra cosa — il far quadrare i conti. Per tanti anni hai lavorato ogni giorno per gestire al meglio l’Associazione, ottimizzando i costi, evitando sprechi, spesso tirando le orecchie a chi serviva, quando le cose non andavano per il verso giusto».

Il funerale di Roberto Colombo sarà celebrato mercoledì 14 maggio alle ore 15,30 nella chiesa parrocchiale di Cairate e sarà preceduto (alle 15) dalla recita del Santo Rosario. La famiglia di Roberto ha chiesto di non inviare fiori, ma di sostenere l’attività di SOS del Seprio.