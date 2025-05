Malnate e Lozza in festa per i 103 di Attilio Manenti

Attilio Manenti compie 103 anni: una festa speciale con le comunità di Malnate e Lozza che si sono riunite alla “Residenza” per festeggiare un traguardo straordinario. (nella foto da sinistra: Antonella De Micheli, Nadia Cannito, Matteo Achini e Giuseppe Licata)

Manenti, cittadino amatissimo di Lozza e residente nella struttura di Malnate che da tempo è la sua casa e il suo punto di riferimento affettivo, ha celebrato questo importante compleanno con una cerimonia conviviale che ha visto la partecipazione dei primi cittadini dei Comuni di Malnate e Lozza, Nadia Cannito e Matteo Acchini, l’ex sindaco di Lozza e ora consigliere regionale di Forza Italia Giuseppe Licata, i familiari del signor Attilio, gli ospiti e il personale della struttura che ogni giorno condividono con lui sorrisi, storie e momenti di vita. «Un’occasione non solo per rendere omaggio a una lunga esistenza ricca di esperienze e valori, ma anche per rinnovare il senso di appartenenza e vicinanza tra generazioni, istituzioni e comunità locale» dice Antonella De Micheli, direttrice Fondazione la Residenza. Il signor Attilio, esempio di longevità e spirito positivo, è stato protagonista di una giornata all’insegna della memoria, dell’affetto e della gratitudine per ogni singola storia di vita e il valore delle nostre radici.