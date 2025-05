Non solo Sinner: prima volta in tabellone a Roma per Mattia Bellucci

Gli occhi di stampa e tifosi sono (giustamente) quasi tutti puntati sul ritorno in campo di Jannik Sinner che coincide con il “torneo di casa”, gli Internazionali d’Italia di tennis che stanno decollando sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma.

Il torneo più importante ospitato in pianta stabile nel nostro Paese (le ATP Finals di Torino sono assegnate per un periodo alla città ospitante) è un cosiddetto Masters 1000, ovvero la categoria più alta al di fuori del Grande Slam. Questo significa un tabellone principale da 96 giocatori e montepremi che supera gli 8 milioni di euro.

Tra i 96 al via – e qui arriviamo a ciò che più ci interessa – non c’è solo Jannik Sinner che ha mantenuto il numero 1 al mondo e, di conseguenza, la prima testa di serie. Sulla terra capitolina c’è anche il nostro Mattia Bellucci che per la prima volta gioca nel tabellone principale di Roma: il 23enne di Castellanza è arrivato al Foro Italico da numero 68 al mondo (ottavo tra gli italiani) e non ha avuto bisogno di affrontare le qualificazioni.

Proprio nelle “quali” Bellucci ha trascorso la sua unica esperienza agli Internazionali nel 2023 quando venne eliminato nel primo match dal cileno Tomas Barrio Vegas in due set. Lo scorso anno invece l’allievo di Fabio Chiappini saltò la stagione sul rosso salvo presentarsi a Parigi dove raggiunse il tabellone principale (perdendo solo al quinto set da Tiafoe al primo turno).

Il sorteggio di Roma non è stato particolarmente benevolo con Mattia che se la dovrà vedere subito con un giocatore di caratura superiore, lo spagnolo Pedro Martinez, destro che gioca con rovescio a due mani, solido da fondo campo amante della terra battuta su cui ha ottenuto la maggior parte dei suoi successi (compreso l’unico titolo ATP a Santiago del Cile nel 2022).

Martinez è il numero 47 al mondo anche se di recente non ha risultati di particolare rilievo, un po’ come Bellucci la cui ultima vittoria (su Norrie) risale a un mese fa a Monte Carlo. Il mancino varesotto è a Roma da qualche giorno, si è allenato sui campi in terra rossa e scenderà in campo contro lo spagnolo giovedì 8 alle 10 del mattino. Il vincente del match se la vedrà al secondo turno con il forte polacco Hubert Hurkacz, oggi 31 al mondo ma nel 2024 capace di arrivare al numero 6 del ranking.