Picchiato e rapinato a Varese al parco Molina: indagini in corso della squadra Mobile

Occhio tumefatto dai pugni presi, l’auto rapinata dalla furia di una banda di sei persone che ha agito rapidamente e nella notte fra sabato e domenica a Varese.

È da poco passata la mezzanotte quando Tomas Levati, architetto trentenne di Varese sta aspettando una persona al parco Molina, zona Belforte. È solo in auto. Non si accorge che una persona entra nell’abitacolo lato passeggero, gli slaccia la cintura mentre altri complici circondano l’auto, uno lo estrae con violenza dal veicolo e viene colpito una volta fuori con violenza al volto.

A quel punto il gruppo, secondo la vittima erano in sei e stranieri, forse nordafricani, si allontanano con l’auto, una Mini. Nell’abitacolo c’è anche il telefono del ragazzo rapinato che si trascina nella vicina via Brunico per chiedere aiuto. Del fatto si sta occupando la polizia di Varese che ha attivato le indagini dopo la denuncia sporta per lesioni aggravate.

La sera stessa Levati va in pronto soccorso dove gli vengono diagnosticati dieci giorni di prognosi. «Mai visto prima i miei aggressori», ha spiegato il trentenne, «so che ci sono indagini in corso della polizia e che sono state sentite delle persone, ma non ho altri dettagli sul fatto».