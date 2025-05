Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese

L’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese (ALAPV), attiva da oltre quarantacinque anni nella promozione dell’arte e della cultura sul territorio, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. L’assemblea dei soci ha confermato all’unanimità Daniele Garzonio alla presidenza dell’associazione.

Il presidente Garzonio ha accettato l’incarico evidenziando come il nuovo Consiglio sia chiamato ad assumersi ruoli strategici per lo sviluppo e il rilancio dell’Associazione, in un momento di particolare fermento culturale.

Il Consiglio Direttivo è così composto:

Daniele Garzonio – presidente, Giovanni La Rosa, Matteo Cicoli, Sara Tardonato, Paola Esposito, Sara Gorlini, Enrico Brunella, Sandro Sardella, Marco Saporiti, Ignazio Campagna

L’Associazione proseguirà con determinazione nella promozione di iniziative culturali, mostre ed eventi artistici, con l’intento di rafforzare le sinergie con nuove realtà associative radicate nel territorio. Particolare attenzione sarà riservata all’inclusione, all’accessibilità e al dialogo con le comunità locali, affinché l’arte diventi sempre più uno strumento di partecipazione e coesione sociale.

Tra gli obiettivi prioritari per l’anno in corso, il Consiglio ha individuato la necessità di dotare l’Associazione di una sede stabile, funzionale e rappresentativa. È attualmente in corso la ricerca di uno spazio adeguato che possa diventare un punto di riferimento permanente per le attività artistiche, culturali ed educative dell’Associazione.