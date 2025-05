SìAmo Castellanza presenta la squadra e un programma “concreto e visionario”

Paolo Pagani, il candidato sindaco della lista civica di centrodestra “Siamo Castellanza”, non sostenuta da simboli di partito, ha presentato la sera dell’8 maggio squadra e programma in una gremita sala convegni della biblioteca civica. «Quello che vogliamo portare a Castellanza – ha detto il candidato – è una visione a lungo termine per incidere su quello che sarà il futuro della nostra città. Non vogliamo trovare solamente soluzioni a breve termine, ma cercare di capire come azioni urgenti, da mettere subito in campo, possano essere inquadrate in un percorso di ampio respiro che possa incidere su quello che sarà Castellanza nel tempo, partendo dall’attenzione alle persone e quindi ai suoi cittadini».

Sostenuto da diversi volti noti locali di Forza Italia, il cui simbolo compare nella lista dell’altro candidato di centrodestra (Luciano Lista), e appoggiato da esponenti della Lega, Pagani vuole portare le sue competenze da imprenditore, sia in partecipate pubbliche come Amga, sia in aziende private, mettendosi a disposizione dei cittadini.

Il programma

Il programma prevede un rafforzamento dei servizi sociali, con il potenziamento del segretariato e dell’assistenza domiciliare. Centrale sarà il ruolo dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona (ASC M.O.S.P.), che sarà rafforzato con una governance trasparente.

Si punta alla creazione di housing sociale e all’attivazione di un fondo per le emergenze abitative, e all’introduzione di una mutua comunale per visite ed esami a costi calmierati. Per gli anziani si propone il potenziamento dell’assistenza domiciliare e di servizi personalizzati, con iniziative ricreative, culturali e digitali. Le politiche per la disabilità e l’inclusione prevedono la costituzione di un tavolo tecnico comunale e il sostegno a percorsi di autonomia.

La lista intende investire sulle giovani coppie e sui ragazzi, creando spazi per lo studio, il coworking e la socialità. Si promuoveranno borse di studio per merito e formazione, e sostegno alla natalità.

Uno degli obiettivi è la riqualificazione delle aree dismesse senza ulteriore consumo di suolo. Particolare attenzione sarà riservata al progetto MILL (Manufacturing, Innovation, Logistics & Learning), per cui si punta a favorire collaborazioni per formazione e lavoro. Il commercio di vicinato sarà sostenuto con eventi e mercatini, riqualificando le aree commerciali e semplificando le pratiche amministrative.

Per lo sport si prevede l’istituzione di voucher sportivi e scolastico-familiari, il rilancio degli impianti sportivi e la creazione di spazi inclusivi, oltre a eventi come “Castellanza in Movimento”.

Attenzione sarà riservata anche alla cura dell’ambiente: potenziamento delle aree verdi urbane, introduzione della tariffazione puntuale dei rifiuti, monitoraggio delle emissioni industriali e contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Il programma intende rafforzare la presenza della polizia locale e migliorare la videosorveglianza. Per contrastare il disagio giovanile si promuoveranno progetti educativi e culturali. Particolare attenzione sarà rivolta alla protezione degli anziani dalle truffe e alla promozione della rete di vicinato.

Sono previsti un piano pluriennale di manutenzione urbana e un controllo sistematico sulla qualità degli interventi. Si valorizzerà il personale comunale con formazione continua e l’introduzione di strumenti digitali per migliorare l’efficienza dell’amministrazione. Verranno potenziati i servizi scolastici e la digitalizzazione delle scuole. Il programma include anche il recupero e la valorizzazione della biblioteca civica, insieme alla costruzione di una rete culturale cittadina.