Una folla di piccoli trail runner baciata dal sole al Mini Trail del Campo dei Fiori

Una giornata da incorniciare quella vissuta al Parco Din Don di Bardello con Malgesso e Bregano, dove oltre 380 bambini hanno trasformato il Mini Trail del Campo dei Fiori Trail in una vera e propria festa dello sport outdoor. Dopo giorni di pioggia, è arrivato finalmente il sole che ha reso tutto ancora più magico: risate, giochi e tanta voglia di correre hanno animato il parco grazie all’entusiasmo contagioso dei piccoli atleti.

Una manifestazione per i bambini dai 6 ai 10 anni, nata quasi 10 anni fa, che oggi conta l’adesione di diversi istituti scolastici (E. Curti di Gemonio; plesso Pedotti di Luvinate dell’I.C. Campo dei Fiori; Risolgimento di Gavirate, San Benedetto di Voltorre e I. Molinari di Bardello dell’I.C. di Gavirate; Galilei e Canetta dell’I.C. Varese 3; Innocente Salvini di Cocquio Trevisago; Medaglie d’Oro di Corgeno; A. Manzoni di Malgesso).

I piccoli trail runner si sono scatenati in una gara tutta cuore e grinta: partenze fulminee, sorpassi da manuale e finali al cardiopalma come i grandi campioni. Anche se non c’era la classifica, l’agonismo era alle stelle. A rompere il ghiaccio sono stati i ragazzi di quinta che hanno fatto due giri di circuito, seguiti a ruota dai più giovani che ne hanno fatto uno solo, ma altrettanto determinati a lasciare il segno. Ogni bambino ha ricevuto pacco gara e pettorale, e al taglio del traguardo, una medaglia da “finisher” come i grandi campioni del trail running, ricordo futuro della bella giornata trascorsa con amici e familiari.

Il bel Parco Din Don era animato anche dai pony dell’Agriturismo “Il Pivione” per il “battesimo della sella” e dal truccabimbi, il cui ricavato verrà devoluto alla Onlus Charity In The World per sostenere i suoi progetti di solidarietà.

L’evento non competitivo ha visto la presenza degli Ultra Trail Runner Andrea Macchi e Manuel Bonardi, vincitori del Campo dei Fiori Trail, che hanno fatto le “scope” di tutte e cinque le gare accompagnando i bimbi a chiusura del percorso. I due campioni hanno poi premiato, insieme alle maestre, tutti i giovani atleti tra applausi e selfie. Davide Biganzoli, speaker della manifestazione, ha infine chiamato sul palco per i ringraziamenti istituzionali Walter Rossi, Presidente Campo dei Fiori Outdoor ASD, Emanuele Mondini Presidente della Sezione di Gavirate del Club Alpino Italiano, Giuseppe Iocca Sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano.

Il Mini Trail del Campo dei Fiori Trail si è rivelato anche quest’anno un’autentica festa dello sport outdoor capace di regalare emozioni a tutti, bambini e famiglie incluse. Organizzato dalla Campo dei Fiori Outdoor ASD in collaborazione con il Club Alpino Italiano, sezione di Gavirate, il Mini Trail ha ricevuto il supporto logistico della Proloco di Bardello con Malgesso e Bregano, il Patrocinio del Comune di Bardello con Malgesso e Bregano, e il sostegno di Marelli e Pozzi, da sempre main sponsor della manifestazione, Vibram e ITAS Assicurazioni.