Una giornata da record per il mercatino dell’antiquariato di Castelseprio

Domenica 11 maggio il suggestivo borgo di Castelseprio ha vissuto una giornata memorabile, segnata da un’affluenza di visitatori da record per il suo tradizionale mercatino dell’antiquariato.

L’evento, che da oltre 35 anni anima la seconda domenica di ogni mese e che oggi è organizzato dall’associazione del Seprio, ha attratto un pubblico vastissimo, non solo dalla Brianza e dalle province lombarde, ma anche dalle regioni confinanti e persino dalla vicina Svizzera, confermando il suo appeal transfrontaliero. Sorprendentemente, nonostante il numero elevatissimo di persone, l’atmosfera che si respirava era di piacevole ordine e festosa convivialità, con intere famiglie intente a passeggiare tra le bancarelle, ammirando gli svariati articoli esposti.

L’ultima edizione del mercatino di Castelseprio ha rappresentato un nuovo apice per questa manifestazione che, con oltre 35 anni di storia, continua a incantare e attrarre visitatori da ogni dove, confermandosi un appuntamento imperdibile nel panorama dedicato all’antiquariato. La vivace presenza di intere famiglie, con bambini affascinati dalla scoperta di oggetti che raccontano storie di un tempo passato, ha aggiunto un tocco speciale a questa giornata di successo.

La soddisfazione dell’Associazione del Seprio, organizzatrice dell’evento, per l’ottima riuscita e per la validità della scelta di puntare sulla qualità dell’offerta vietando la vendita di abbigliamento e calzature usate, proietta Castelseprio come un vero e proprio polo d’attrazione culturale e turistico senza confini.

Gli organizzatori ringraziano anche l’associazione carabinieri di Carnago che ha vigilato per tutta la durata dell’evento.

Oltre al mercatino l’associazione del Seprio sta lavorando alla realizzazioni di altri eventi per grandi e piccini che coinvolgeranno altri comuni della nostra provincia.