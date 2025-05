Una serata di solidarietà e musica: raccolti fondi per la ristrutturazione della sede della Croce Rossa di Gallarate

È stato un successo oltre ogni aspettativa: circa 140 gli ospiti che giovedì sera hanno partecipato all’evento di raccolta fondi promosso dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Gallarate. Una serata all’insegna della solidarietà, resa possibile non solo dalla presenza dei partecipanti, ma anche dalle generose donazioni arrivate da chi, pur non potendo essere presente, ha voluto comunque contribuire alla causa.

Galleria fotografica La cena per la nuova sede della Croce Rossa di Gallarate 4 di 8

«L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso e profondamente sentito: la ristrutturazione della sede del Comitato, per garantire la continuità e la crescita delle attività quotidiane, con un focus particolare sulla formazione dei volontari, cuore pulsante della nostra organizzazione» spiegano dal comitato.

Durante la serata è stato esposto l’“Albero della Vita”, simbolo di impegno collettivo: saranno proprio gli invitati a personalizzarlo lasciando la propria firma su cuoricini rossi, testimoniando così la loro vicinanza al progetto.

«Un sentito ringraziamento va al Conservatorio “Puccini” e ai suoi talentuosi musicisti, così come al Mago Mattia, che con le loro esibizioni hanno reso magica l’atmosfera. Un grazie speciale anche alla Pasticceria Milky e a Villa Bregana per la preziosa collaborazione».

Un ringraziamento particolare va anche alle fioriste e ai fioristi che con grande disponibilità hanno contribuito ad abbellire l’evento: Siamo al Verde, via Varese 38 Gallarate; Civico 95, via Varese 95 a Gallarate; Il Fiore, via A. Pegoraro 13 a Gallarate; Il Giardino di Fabia, via N. Locarno 73 a Samarate; Rossana Flower Store, via G. Verdi 39 a Cassano Magnago; Anna Flower Designer, via S. Rocco 38 a Gallarate.

«L’entusiasmo raccolto ci dà già appuntamento al 2026, per una nuova edizione ancora più ricca di emozioni e solidarietà».