Valeria Battista è di nuovo una Farfalla: la schiacciatrice rinforza la Uyba

Due anni dopo, Valeria Battista torna a vestire la maglia della Uyba Volley. La schiacciatrice nata a Legnano, 24 anni compiuti nello scorso gennaio, 1,79 di altezza, è il secondo ritorno rilevante in casa Eurotek dopo quello di Alessia Gennari annunciato nei giorni scorsi.

Un innesto interessante per la squadra di Enrico Barbolini che, sulla carta, sembra sempre più solida e in grado di confermarsi nella parte medio-alta del ranking della prossima Serie A1 famminile. Battista torna non solo a Busto ma anche nel massimo campionato dopo due stagioni da protagonista in A2, prima a Messina e poi a Macerata, club con cui ha di recente conquistato la promozione a suon di punti realizzati (ben 307, 270 dei quali in attacco). foto Uyba-G. Alemani

A 24 anni Battista appare pronta per la affermazione ad alti livelli: la giocatrice legnanese è cresciuta nelle giocatrici di Bergamo, club con cui ha esordito in Serie A1 prima di andare a consolidare la propria esperienza nel Club Italia e a Montecchio Maggiore. Alla Uyba è arrivata la prima volta nell’estate del 2021 restando con le Farfalle per due stagioni ma già dopo essersi fatta notare in maglia azzurra giovanile: nel suo palmares ci sono infatti gli ori ai Mondiali U18 nel 2017 e agli Europei U19 nel 2018 (MVP del torneo in una squadra che schierava tra le altre Sartori, Fahr e Omoruyi) e l’argento ai Mondiali U20 del 2019.

A livello senior Valeria deve ancora imporsi come giocatrice di primissimo piano e Busto Arsizio può essere la piazza giusta per crescere ancora: «L’esperienza da protagonista in A2 mi ha fatto maturare sia tecnicamente sia mentalmente. Torno alla Uyba cresciuta sia come atleta sia come persona: più forte e più consapevole di me e dei miei mezzi. La squadra mi piace ed è un vantaggio iniziare subito ad allenarci: sono pronta a dare tutto ogni volta che ce ne sarà bisogno».