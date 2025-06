A Origgio tante risate e tutte le sfumature dell’arcobaleno con l’edizione 2025 della Color Run

Dopo il grande successo dell’anno scorso che ha visto la presenza di 400 partecipanti, la Consulta Giovanile di Origgio ha deciso di riproporre la Color Run per le vie del paese.

L’evento è in programma sabato 7 giugno. Come l’anno scorso la partenza è fissata alle 18,30 dall’oratorio (in via Piantanida 26) e le iscrizioni inizieranno alle 17,30. L’iscrizione costa 5 euro e comprende una bustina colore e una maglia bianca. Il percorso è di circa 4 km ma l’obiettivo non è correre bensì divertirsi.

Durante il tragitto ci saranno tre punti colore e prima della partenza ci sarà anche il truccabimbi. Finita la corsa ci si può fermare a mangiare in oratorio in compagnia di Magic Ricky, un mago che girerà tra i tavoli per sorprendere gli ospiti. Per concludere la serata ci saranno delle sfide a kahoot (quiz a premi).