Brenneke: un local hero indie in scena a Materia

Brenneke, al secolo Edoardo Frasso, è un cantautore nato a Busto Arsizio nel 1989.

Vero e proprio local hero dell’indie, ha all’attivo 4 dischi, un EP, con la pubblicazione del brano Satelliti in anteprima per Rolling Stones, e concerti in tutta Italia. Viene a Materia, lo spazio libero di VareseNews in via Confalonieri 5 a Castronno, a raccontare i suoni brani, tra una nota e l’altra. A moderare la serata sarà Francesco Castiglioni, vicepresidente del Circolo Gagarin.

Nel2019 Brenneke era stato uno degli ospiti a VN corner, intervistato da Adelia Brigo. Al video sottostante l’intervista integrale: