Comuni Orizzonti: “Solidarietà ai consiglieri minacciati per aver preso posizione contro il Remigration Summit”

L’associazione Centro Studi Comuni Orizzonti esprime piena solidarietà e vicinanza ai consiglieri comunali di Gallarate Margherita Silvestrini, Giovanni Pignataro, Davide Ferrari e Sonia Serati, che nei giorni scorsi sono stati oggetto di gravi intimidazioni per aver preso posizione contro il cosiddetto Remigration Summit recentemente svoltosi in città.

«Il Centro Studi Comuni Orizzonti esprime piena solidarietà a Margherita Silvestrini e Giovanni Pignataro, membri della nostra Associazione, e ai consiglieri comunali di Gallarate colpiti nei giorni scorsi da accuse infamanti rivolte loro nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale, per avere espresso le loro convinzioni, contro il Remigration Summit svoltosi nelle scorse settimane -dice il presidente Marco Cavallin a nome del direttivo e dell’intera associazione – La nostra associazione, che proprio in questi mesi si sta impegnando sui temi dell’immigrazione, nel tentativo di poter costruire un dialogo approfondito nel nostro territorio, ribadisce la necessità di un confronto politico basato sul rispetto delle persone e della dignità umana. I valori della nostra Costituzione devono guidarci in questo impegnativo compito, nella consapevolezza che la multiculturalità rappresenta una sfida decisiva per la crescita della nostra società».

L’associazione Centro studi Comuni Orizzonti, è nata nell’ottobre 2023 per iniziativa di sette sindaci del Varesotto con l’obiettivo di aprire spazi e momenti di riflessione culturale per chi è già impegnato e per chi vuole iniziare a farlo, nell’attività sociale, politica, amministrativa e formativa, con lo scopo di sostenere la promozione dei valori che sono alla base del “bene comune”. In questi primi mesi di attività sono entrati a far parte dell’associazione nuovi amministratori ma anche tanti cittadini interessati a confrontarsi e a riflettere insieme sui temi cruciali che riguardano la nostra società.