Dalla sofferenza alla consapevolezza: la storia di Rosa diventa un messaggio di speranza e responsabilità

Rosa stava attraversando la strada, come fanno ogni giorno milioni di persone. Ma una distrazione di troppo, un attimo di superficialità da parte di un conducente, ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Investita sulle strisce pedonali a Novara, ha riportato lesioni gravi, con conseguenze permanenti sulla sua qualità di vita. A quel punto, oltre al dolore fisico e psicologico, Rosa si è trovata a fronteggiare un’altra battaglia: quella, spesso estenuante, con la burocrazia e le compagnie assicurative.

In quel momento difficile ha scelto di affidarsi allo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate, realtà specializzata nell’assistenza alle vittime della strada. Lo studio, con professionalità e dedizione, ha seguito il suo caso per anni, affrontando per suo conto la complessa procedura per ottenere il giusto risarcimento. Un lavoro silenzioso, costante e puntuale, che ha permesso a Rosa di concentrarsi sulla propria riabilitazione e ricostruzione personale.

Il dolore che si fa parola: Urlo Dentro per non disturbare fuori

Oggi Rosa ha scelto di non restare in silenzio. La sua esperienza è diventata un libro: “Urlo Dentro per non disturbare fuori”, una testimonianza potente e commovente, pubblicata con il supporto dello Studio. Un titolo che dice tutto: il dolore che cova dentro, spesso invisibile, trova finalmente voce e dignità.

Il libro è molto più di un racconto personale. È un atto di coraggio, un invito alla riflessione, un appello a tutti coloro che ogni giorno si mettono al volante. Rosa oggi partecipa a incontri pubblici e presenta la sua storia nelle scuole e in eventi aperti ai giovani, con l’obiettivo di promuovere una nuova cultura della consapevolezza stradale. Perché ogni distrazione può avere conseguenze irreparabili. Ma ogni testimonianza può salvare delle vite.

In parallelo, lo Studio Risarcimenti e Consulenze – che a febbraio ha inaugurato una nuova sede a Catanzaro Lido – ha dato il via a un ciclo di giornate informative dedicate alla sicurezza stradale. Queste iniziative, pensate per sensibilizzare soprattutto i più giovani, stanno per ora coinvolgendo scuole e realtà locali del territorio calabrese.

Durante gli incontri, oltre a informazioni pratiche su come comportarsi in caso di sinistro, viene presentata la storia di Rosa, proprio attraverso il suo libro. L’obiettivo è quello di far capire che dietro ogni statistica c’è una persona, una famiglia, una vita cambiata. E che la prevenzione comincia da un gesto semplice: l’attenzione.

Contatti

Studio Risarcimenti e Consulenze

Via San Francesco 4, Gallarate

T: 03311855039

WhatsApp: 3755579169

@: info@studiorisarcimentieconsulenze.it

Sito | Facebook