Doppio incidente sopra le montagne della Valcuvia con parapendio e deltaplano

Sono due gli interventi avvenuti nella giornata di lunedì sulle montagne della Valcuvia per sportivi della vela trovatisi in difficoltà, alcuni anche esperti. (foto di repertorio)

Il primo in ordine di tempo è avvenuto in “val Pirla” verso il Monte Nudo dove una turista tedesca con la passione per il volo è rimasta bloccata su di un albero con suo parapendio: la donna non è rimasta ferita in modo grave ma per il suo recupero è stato necessario un delicato interventi di “EliMilano”, velivolo sanitario coordinato dal 118 che ha verricellato un tecnico e recuperato la donna anche col supporto del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

La donna è stata trasportata in ospedale per un controllo ad un piede, ma non è grave.

Medesime componenti del soccorso impegnate anche per l’intervento successivo, sempre lunedì pomeriggio, ma intorno alle 16.30 (ma senza elicottero) quando si è verificato un atterraggio di emergenza da parte di un equipaggio straniero che partecipa ai campionati del mondo di deltaplano. E proprio un “delta“ ha eseguito un atterraggio di emergenza in zona Sasso del Ferro, non distante da una frana, nel cuore della montagna.

Anche in questo caso accesso sul posto, via terra servendosi delle funivie Lago Maggiore sempre disponibili in casi come questi, da parte del personale del Cnsas, il soccorso alpino stazione di Varese, che ha raggiunto lo sportivo, assicurandolo alle cure mediche. Sembra, anche un questo caso, solo un semplice acciacco. Una situazione gestibile sul piano dell’emergenza-urgenza anche per la tracciabilità che i responsabili delle gare tengono dei singoli atleti, fattore che ha permesso di definire subito le coordinate geografiche precise al metro del punto in cui intervenire.